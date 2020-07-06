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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 6 » 08:50:53

Житомирянки завоевали золотые медали чемпионата Украины по волейболу. ФОТО

Сегодня, 08:54:53 580 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянки завоевали золотые медали чемпионата Украины по волейболу. ФОТО

 В Житомире в воскресенье, 5 июля, был сыгран заключительный матч второго финального тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Первой лиги, по итогам которого «Полесье-лицей-интернат» стала победителем турнира.

В первый день финала ВК «Полесье лицей-интернат» должен был сыграть с МСК «Днепр», однако днепрянки не явились на турнир и наши девушки получили техническую победу.

Во второй день житомирянки сыграли с командой из Одесской области «Фогтланд», уступив со счетом 2:3. Третий заключительный день принес «Полесье-лицей-интернат» уверенную победу - девушки выиграли со счетом 3:0 у ВК «ПНУ-Ивано-Франковск».



По итогам игр житомирская волейбольная команда «Полесье лицей-интернат» стала чемпионом соревнований.

Состав команды-чемпиона: Дарья Буткевич, Станислава Парфенова, Анастасия Плаван, Елена Мухаревич, Ульяна Котар, Мария Проценко, Дарья Стужук, Юлия Васянович. Старший тренер - Василий Палюра. 











ФОТО: Областной совет
Тэги: волейбол, чемпионат Украины, спорт Житомир
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