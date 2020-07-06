Житомирянки завоевали золотые медали чемпионата Украины по волейболу. ФОТО

В Житомире в воскресенье, 5 июля, был сыгран заключительный матч второго финального тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Первой лиги, по итогам которого «Полесье-лицей-интернат» стала победителем турнира.
В первый день финала ВК «Полесье лицей-интернат» должен был сыграть с МСК «Днепр», однако днепрянки не явились на турнир и наши девушки получили техническую победу.
Во второй день житомирянки сыграли с командой из Одесской области «Фогтланд», уступив со счетом 2:3. Третий заключительный день принес «Полесье-лицей-интернат» уверенную победу - девушки выиграли со счетом 3:0 у ВК «ПНУ-Ивано-Франковск».
По итогам игр житомирская волейбольная команда «Полесье лицей-интернат» стала чемпионом соревнований.
Состав команды-чемпиона: Дарья Буткевич, Станислава Парфенова, Анастасия Плаван, Елена Мухаревич, Ульяна Котар, Мария Проценко, Дарья Стужук, Юлия Васянович. Старший тренер - Василий Палюра.
ФОТО: Областной совет