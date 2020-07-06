Житомирянин помогал сепаратистам подменять трафик мобильных операторов в так называемых «Л/ДНР»

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили деятельность злоумышленников, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «Лугаком» в так называемых «Л/ДНР».
По информации СБУ, организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.
«Используя спецоборудования и программы, они подменяли номера. Так злоумышленники выдавали международный трафик операторов «Феникс» и «Лугаком» с территории «Л/ДНР» и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов»
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Во время обысков правоохранители обнаружили технику, электронные носители информации и почти 17 000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство.