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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 6 » 11:37:44

Житомирянин помогал сепаратистам подменять трафик мобильных операторов в так называемых «Л/ДНР»

Сегодня, 11:57:26 706 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин помогал сепаратистам подменять трафик мобильных операторов в так называемых «Л/ДНР»

 Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили деятельность злоумышленников, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «Лугаком» в так называемых «Л/ДНР».

По информации СБУ, организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.

«Используя спецоборудования и программы, они подменяли номера. Так злоумышленники выдавали международный трафик операторов «Феникс» и «Лугаком» с территории «Л/ДНР» и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов», - сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили технику, электронные носители информации и почти 17 000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство.



Тэги: сепаратизм, мобильная связь, СБУ
Комментариев: 2
Житич
1 Василий (Житич)   • 13:32:55, Сегодня [Материал]
+1

Часто публикуется информация что разоблачили, пресекли деятельность, вручили пидозру и т.д каким то путинским агентам, но практически никогда не пишут какое наказание, какие сроки заключения получили эти предатели Украины.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:10:01, Сегодня [Материал]
-1

Так! Згоден. З Муравицьким вже скільки тягнеться?
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