«Минировали» объекты и запугивали население: СБУ «накрыла» крупную сеть ботов

Служба безопасности Украины ликвидировала ботоферму, которая занималась подстрекательством протестных настроений, запугиванием населения, рассылкой сообщений о минировании объектов и осуществлением информационных атак. Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.
По сообщению СБУ
, ботоферма работала в нескольких регионах Украины и имела более 8000 активных фейковых аккаунтов.
«Регистрацию этих аккаунтов в сети «Интернет» осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов», - сообщает спецслужба.
По информации СБУ, этими «услугами» пользовались «главари» незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».
Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъято черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.
Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.
Может теперь ещё серьёзно возьмутся за всяких промосковских шариёвщиков, которые у нас в стране чувствуют себя очень уж безнаказанно.