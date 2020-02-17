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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 17 » 14:16:13

«Минировали» объекты и запугивали население: СБУ «накрыла» крупную сеть ботов

Сегодня, 15:06:13 1042 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Минировали» объекты и запугивали население: СБУ «накрыла» крупную сеть ботов

 Служба безопасности Украины ликвидировала ботоферму, которая занималась подстрекательством протестных настроений, запугиванием населения, рассылкой сообщений о минировании объектов и осуществлением информационных атак. Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

По сообщению СБУ, ботоферма работала в нескольких регионах Украины и имела более 8000 активных фейковых аккаунтов.
 

«Регистрацию этих аккаунтов в сети «Интернет» осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов», - сообщает спецслужба.


По информации СБУ, этими «услугами» пользовались «главари» незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъято черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.





Тэги: СБУ, украина, сепаратизм, ботоферма
Комментариев: 5
Житич
1 Василий (Житич)   • 15:15:03, Сегодня
+7

Наконец то!Неужели СБУ наконец то начала работать?
Может теперь ещё серьёзно возьмутся за всяких промосковских шариёвщиков, которые у нас в стране чувствуют себя очень уж безнаказанно.
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:22:45, Сегодня
0

Амінь!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 16:13:04, Сегодня
0

Иншалла́х....
nvvetal
3 Ololo (nvvetal)   • 15:35:14, Сегодня
+5

узкие боты, перекличка - кто еще остался? :)
predi
4 predi (predi)   • 15:46:43, Сегодня
+4

А наших місцевих прогандонів кремля колись видадуть "на гора" з їх українофобської лежки?
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