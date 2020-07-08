В Житомире из-за повреждения газопровода многоквартирный дом остался без газа

В Житомире в многоэтажке произошла утечка газа. На вызов приехали работники "Житомиргаза", но выяснилось, что из-за безответственности балансодержателя дома поломку устранить нельзя.
Инцидент произошел 6 июля в доме по ул. Небесной Сотни 35/21Б.
"Жители дома сообщили о сильном запахе газа у подъезда. Когда сотрудники АО "Житомиргаз" прибыли на место - было обнаружено коррозионное повреждение фасадного газопровода. На месте сотрудники АДС обнаружили утечку газа. Он произошел из-за коррозии, которая повредила газопровод"
, - информирует "Житомиргаз"
.
По информации компании у балансодержателя дома, ВЖРЕП №8, отсутствует договор со специализированным предприятием на техническое обслуживание. Обследование сетей не проводится, поэтому газопровод приходит в негодное состояние.
"Согласно пункту 3.2 главы III Правил безопасности систем газоснабжения содержанием систем газоснабжения занимается балансодержатель (ЖЭК, ОСМД, управляющая компания) и/или арендатор (наниматель). Согласно законодательству балансодержатель должен произвести замену поврежденного участка фасадного газопровода", - добавляет газовая компания.
Для безопасности жителей и во избежание трагедии с 9 июля перекроют газоснабжение к этому дому.