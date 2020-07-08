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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 8 » 13:02:42

В Житомире из-за повреждения газопровода многоквартирный дом остался без газа

Сегодня, 13:19:42 1261 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за повреждения газопровода многоквартирный дом остался без газа

 В Житомире в многоэтажке произошла утечка газа. На вызов приехали работники "Житомиргаза", но выяснилось, что из-за безответственности балансодержателя дома поломку устранить нельзя.

Инцидент произошел 6 июля в доме по ул. Небесной Сотни 35/21Б.

"Жители дома сообщили о сильном запахе газа у подъезда. Когда сотрудники АО "Житомиргаз" прибыли на место - было обнаружено коррозионное повреждение фасадного газопровода. На месте сотрудники АДС обнаружили утечку газа. Он произошел из-за коррозии, которая повредила газопровод", - информирует "Житомиргаз".

По информации компании у балансодержателя дома, ВЖРЕП №8, отсутствует договор со специализированным предприятием на техническое обслуживание. Обследование сетей не проводится, поэтому газопровод приходит в негодное состояние.
 

"Согласно пункту 3.2 главы III Правил безопасности систем газоснабжения содержанием систем газоснабжения занимается балансодержатель (ЖЭК, ОСМД, управляющая компания) и/или арендатор (наниматель). Согласно законодательству балансодержатель должен произвести замену поврежденного участка фасадного газопровода", - добавляет газовая компания.


Для безопасности жителей и во избежание трагедии с 9 июля перекроют газоснабжение к этому дому.
Тэги: Житомиргаз, газ, дом, Житомир
Комментариев: 2
Marine
1 Руслана (Marine)   • 13:50:12, Сегодня [Материал]
0

Шатал ВЖРЕП №8 всех и вся . Они только бабки могут высасывать и тариф поднимать.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:17:29, Сегодня [Материал]
+2

как там графа в платёжках "за доставку газа" поживает?
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