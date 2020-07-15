Прокурор заявил, что на Житомирщине нет нелегальной добычи янтаря и массовой вырубки лесов

«Уже скоро будет два года, как янтарь не добывается на территории Житомирской области. Я могу вас в этом заверить. Выберите любой день и, если вы знаете места, где добывают янтарь, то мы туда поедем. Недавно было сообщение о добыче в Коростенском районе: какие-то ривненчане «забежали» сюда георазведку сделать и сразу же были задержаны, была изъята мотопомпа. Но такой глобальной добычи, как было еще два года назад, нет. Последняя такая добыча была в ноябре прошлого года: есть такая компания «Райт Солюшн», с которой мы судимся, по которой в отношении работников прокуратуры и полиции Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно того, что якобы незаконно пришли туда с обыском, изъяли янтарь и так далее. Знаю, что в «Райт Солюшн» была охрана и когда они узнали, что к ним направляются работники полиции с обыском, то эта военизированная охрана сбежала вместе с оружием. И те озера масштабные, которые они сделали, чтобы тянуть воду и добывать янтарь, на сегодняшний день уже как поле для гольфа. То есть, провели после себя рекультивацию и там начала расти трава», - сказал Василив.
«Вырубка одиночная идет. Работники полиции проводят рейды, особенно в тех районах, где недавно были лесные пожары, потому что сейчас должна уйти массовая рубка под зачистку сгоревшего леса, и мы тоже здесь «держим руку на пульсе». Время от времени правоохранители наталкиваются на места срубленных деревьев, но «черные лесорубы» тоже научились противодействовать нашим методам. Например - спилили дерево, остался пенек, они его половину отрезают и выбрасывают, или поджигают. И если мы хотим доказать, что это дерево именно с этого пенька было срезано, то нам ни одна экспертиза не даст такой вывод. Еще есть проблема с покрытием интернетом и мобильной связью, потому что спиленные деревья надо бирковать, присваивать им единственный уникальный номер, а если в той местности, где срубили лес, нет интернета, то им нужно выехать на какую-то дорогу, чтобы поймать связь и ввести номера в программу. И когда работники полиции задерживают такие лесовозы, то мы начинаем разбираться, почему этих бирок нет, был интернет или не было», - отметил прокурор области.
Документальні факти є що ці протиправні дії дійсно пов'язані з цими людьми?
Чи балабол?
Якщо є то вперед, з заявою в правоохоронні органи!
А якщо нема, то сам розумієш.
про лес - врёт