Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 15 » 08:38:35

Прокурор заявил, что на Житомирщине нет нелегальной добычи янтаря и массовой вырубки лесов

Сегодня, 08:58:35 1093 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прокурор заявил, что на Житомирщине нет нелегальной добычи янтаря и массовой вырубки лесов

 Прокурор Житомирщины заявил, что в области уже почти два года нет нелегальной добычи янтаря, также сейчас отсутствуют незаконные масштабные вырубки деревьев.

Об этом Олег Василив рассказал в интервью сайту Житомир инфо.
 

«Уже скоро будет два года, как янтарь не добывается на территории Житомирской области. Я могу вас в этом заверить. Выберите любой день и, если вы знаете места, где добывают янтарь, то мы туда поедем. Недавно было сообщение о добыче в Коростенском районе: какие-то ривненчане «забежали» сюда георазведку сделать и сразу же были задержаны, была изъята мотопомпа. Но такой глобальной добычи, как было еще два года назад, нет. Последняя такая добыча была в ноябре прошлого года: есть такая компания «Райт Солюшн», с которой мы судимся, по которой в отношении работников прокуратуры и полиции Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно того, что якобы незаконно пришли туда с обыском, изъяли янтарь и так далее. Знаю, что в «Райт Солюшн» была охрана и когда они узнали, что к ним направляются работники полиции с обыском, то эта военизированная охрана сбежала вместе с оружием. И те озера масштабные, которые они сделали, чтобы тянуть воду и добывать янтарь, на сегодняшний день уже как поле для гольфа. То есть, провели после себя рекультивацию и там начала расти трава», - сказал Василив.




Относительно вырубки лесов, то, по словам прокурора, такие случаи единичны.
 

«Вырубка одиночная идет. Работники полиции проводят рейды, особенно в тех районах, где недавно были лесные пожары, потому что сейчас должна уйти массовая рубка под зачистку сгоревшего леса, и мы тоже здесь «держим руку на пульсе». Время от времени правоохранители наталкиваются на места срубленных деревьев, но «черные лесорубы» тоже научились противодействовать нашим методам. Например - спилили дерево, остался пенек, они его половину отрезают и выбрасывают, или поджигают. И если мы хотим доказать, что это дерево именно с этого пенька было срезано, то нам ни одна экспертиза не даст такой вывод. Еще есть проблема с покрытием интернетом и мобильной связью, потому что спиленные деревья надо бирковать, присваивать им единственный уникальный номер, а если в той местности, где срубили лес, нет интернета, то им нужно выехать на какую-то дорогу, чтобы поймать связь и ввести номера в программу. И когда работники полиции задерживают такие лесовозы, то мы начинаем разбираться, почему этих бирок нет, был интернет или не было», - отметил прокурор области.


Напомним, прокурор области также сообщил, что правоохранители завершили все экспертизы по делу об аварии с участием депутата Житомирского областного совета Дмитрия Кропачова.
Тэги: Житомирская область, янтарь, вырубка леса, прокурор
Комментариев: 11
priatel
1 Андрей (priatel)   • 09:37:29, Сегодня [Материал]
+5

Заявляю!!!!!В Житомирской области ПРОКУРОРЫ самые звездуны во всей Украине.Добычи у него нет.Совести нет,это ФАКТ!!!
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:39:38, Сегодня [Материал]
+4

Да нет конечно! И не было никогда! Как вы могли подумать! Вот спасибо прокурору, хоть один честный человек нашелся. Он там лично был, всё проверил, а местным всё с перепою привиделось...
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:40:24, Сегодня [Материал]
+1

Янтарь отдали Зубку , Сухомлину, Рабиновичу, а лицензию в мае месяце выписали на Розенблата. В скором времени туда завезут тяжелую технику. То они добывали нелегально. а теперь будет легально.
predi
11 predi (predi)   • 14:34:41, Сегодня [Материал]
-1

На 3.
Документальні факти є що ці протиправні дії дійсно пов'язані з цими людьми?
Чи балабол?
Якщо є то вперед, з заявою в правоохоронні органи!
А якщо нема, то сам розумієш.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:46:43, Сегодня [Материал]
0

Ежегодно они продают за границу янтаря на 2 милиарда долларов. А еслибы старатели сдавали янтарь государству. а государство продавало через аукцион то былобы 4 милиарда. Польша ведь не добывает янтарь но у нее есть биржа с которой и продают янтарь с Украины Польша официально зарабатывает на нашем янтаре два миллиарда. Ну официально это относительно....янтарь то ворованный у граждан Украины
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:26:26, Сегодня [Материал]
-1

когдато ходил хороший анекдот.Белоруского Президента спросили как побороть коррупцию в Украине. на что он ответил всех депутатов расстрелять, а кто прийдет на похороны тех тоже расстрелять. фактически этих мутнорылых небольшая кучка но они умело внедрили тактику разделяй и властвуй: Віра, Мова. а чтоби много не разговаривали одели в маски
Pound
6 Life is life (Pound)   • 12:00:37, Сегодня [Материал]
+1

Розсмішив ))) Видно правильного прокурора поставили, бурштин не крадуть, ліс росте і також не крадуть, в області просто все за.бись.
Hoakina
7 Марина (Hoakina)   • 12:36:58, Сегодня [Материал]
+1

от бачте, вибрали нових ліц, незапятнаних в палітікє і вони нарешті подолали і бурштинокопачів, і злодіїв деревини. Браво!
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 12:44:06, Сегодня [Материал]
0

А нада была аставить старых, каторые занимались тем же самым.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:25:54, Сегодня [Материал]
-1

Так новых то нету на манеже одни и теже. Новые партии Да! А лица старые
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 13:50:42, Сегодня [Материал]
-1

про янтарь правда - спрос упал совсем
про лес - врёт
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