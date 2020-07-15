В Михайловском соборе Житомира восстанавливают старинную украинскую роспись. ВИДЕО

В Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира планируют расписать более 300 метров площади здания. Собор начали расписывать еще 20 лет назад. Художественные работы выполняют за средства, выделенные меценатом.
По словам настоятеля храма отца Богдана Бойко, Свято-Михайловский собор - единственный в Украине храм, где восстанавливают старинную украинскую роспись, передает "Суспільне Житомир".
В большом зале храма сейчас богослужения не проводят. Здесь работают десять художников из Житомира и Киева, которые оформляют стены и потолок. Пишут акриловыми и масляными красками.
Льняное полотно, на котором выполняют роспись, заказывают в Италии. Полотно покрывают типографской позолотой - это позволяет сэкономить деньги, не теряя качества иллюстрации. После этого нужно тщательно наклеить на стены уже готовые работы.
"Технологиюнам пришлось изучать самим. Что я не читал, у кого не спрашивал - никто ничего не знал. А сейчас мы знаем весь технологический процесс от начала и до конца. Мы выполняем все работы в мастерской, плюс - где-то неделя нужна, чтобы их наклеить. Это мобильная и очень удобная техника. Она имеет свои преимущества, но и недостатки также - все размеры и шаблоны надо помнить. Храм неровный, снимать все надо точно и нужно постоянно контролировать. В этом и есть сложность", - говорит главный художник Денис Белянский.
Часть сюжетов специально разместили на уровне глаз человека, чтобы прихожане могли детально их рассмотреть.
"Мы можем близко подойти и увидеть даже модуль обработки деталей - он книжный. Фактически, мы делаем монументальную миниатюру, что также является уникальным как для этого храма, так и в целом", - добавил художник.
С 17 по 19 июля прихожане смогут посетить богослужение в Свято-Михайловском кафедральном соборе. А с 20 июля художники продолжат работу за закрытыми дверями, как того требует технология нанесения росписи.