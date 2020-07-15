В Михайловском соборе Житомира восстанавливают старинную украинскую роспись. ВИДЕО

"Технологиюнам пришлось изучать самим. Что я не читал, у кого не спрашивал - никто ничего не знал. А сейчас мы знаем весь технологический процесс от начала и до конца. Мы выполняем все работы в мастерской, плюс - где-то неделя нужна, чтобы их наклеить. Это мобильная и очень удобная техника. Она имеет свои преимущества, но и недостатки также - все размеры и шаблоны надо помнить. Храм неровный, снимать все надо точно и нужно постоянно контролировать. В этом и есть сложность", - говорит главный художник Денис Белянский.