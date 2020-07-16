Киберполиция задержала в Житомире двух интернет-аферистов

Киберполицейских совместно со следователями полиции разоблачили в Житомире 19-летнего парня и 29-летнего мужчину, которые занимались мошенничеством на известных интернет-площадках. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции области.
"По имеющейся информации, парень размещал фейковые объявления на интернет-площадке о продаже одежды, а после оплаты клиентов менял сим-карту и исчезал из сети", - информирует полиция.
У полицейских есть основания утверждать о его причастности к более 30 таким уголовным преступлениям.
Другой мужчина, 29-летний житель Житомира, размещал фейковые сообщение сразу на нескольких интернет-площадках об изготовлении беседок, лестниц, вольеров для домашних любимцев и сооружений из дерева. Доверчивые граждане перечисляли на карту мужчины десятки тысяч гривен, а уже со следующего звонка его телефон был выключен.
Во время обысков у мошенников были изъяты банковские карточки, сим-карты и слоты для них, мобильные телефоны, ноутбуки и прочее. Сейчас идут досудебные расследования по ст. 190 (мошенничество) УК. Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафа до 3 лет заключения.