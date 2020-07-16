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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 16 » 13:32:12

Киберполиция задержала в Житомире двух интернет-аферистов

Сегодня, 13:47:12 469 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Киберполиция задержала в Житомире двух интернет-аферистов

 Киберполицейских совместно со следователями полиции разоблачили в Житомире 19-летнего парня и 29-летнего мужчину, которые занимались мошенничеством на известных интернет-площадках. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.
 

"По имеющейся информации, парень размещал фейковые объявления на интернет-площадке о продаже одежды, а после оплаты клиентов менял сим-карту и исчезал из сети", - информирует полиция.


У полицейских есть основания утверждать о его причастности к более 30 таким уголовным преступлениям.

Другой мужчина, 29-летний житель Житомира, размещал фейковые сообщение сразу на нескольких интернет-площадках об изготовлении беседок, лестниц, вольеров для домашних любимцев и сооружений из дерева. Доверчивые граждане перечисляли на карту мужчины десятки тысяч гривен, а уже со следующего звонка его телефон был выключен.

Во время обысков у мошенников были изъяты банковские карточки, сим-карты и слоты для них, мобильные телефоны, ноутбуки и прочее. Сейчас идут досудебные расследования по ст. 190 (мошенничество) УК. Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафа до 3 лет заключения.
Тэги: Житомир, полиция, мошенник, интернет
Комментариев: 1
starix
1 max starkov (starix)   • 13:59:26, Сегодня [Материал]
0

всё, хоакина больше не отпишется.
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