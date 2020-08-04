Житомирянин хотел продать ноутбук, но попал на уловку мошенников

Житомирянин доверился интернет-покупателю и отдал свой ноутбук, не получив за него ни копейки. Инцидент произошел на днях в Житомире, сейчас полиция разыскивает мошенника.
"По словам 23-летнего житомирянина, он разместил объявление о продаже своего ноутбука на одном из интернет-ресурсов. Впоследствии к нему позвонил потенциальный покупатель. Молодой человек предоставил реквизиты карты для перечисления средств, после чего покупатель сообщил о переводе оговоренной суммы через платежный терминал. Вскоре на номер телефона продавца поступило извещение с информацией о переводе на его карту денежных средств"
, - информирует полиция.
Получив смс, парень по договоренности с покупателем передал ноутбук через таксиста. Позже он обнаружил, что на его карту средства так и не поступили. К покупателю, с которым имел дело, владелец ноутбука дозвониться не смог.
Сейчас следователи начали досудебное расследование и разыскивают мошенника. Подобные противоправные действия наказываются как штрафом, так и ограничением свободы на срок до 3 лет.
Простые советы, как не попасть в подобную схему интернет-обмана:
- не доверяйте незнакомцам из всемирной паутины;
- при осуществлении любых расчетных операций, обязательно проверяйте их подлинность с помощью банка или его оригинальных интернет-приложений;
- не передавайте конфиденциальные данные вашей банковской карты посторонним лицам;
- не сообщайте незнакомцам пароли из смс-сообщений, приходящих для подтверждения любых банковских операций;
- избегайте покупок и продаж на интернет-ресурсах, где не предоставляют вам гарантий получения товара или средств за ваш товар.