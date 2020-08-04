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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 4 » 11:37:20

Житомирянин хотел продать ноутбук, но попал на уловку мошенников

Сегодня, 12:14:51 603 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин хотел продать ноутбук, но попал на уловку мошенников

 Житомирянин доверился интернет-покупателю и отдал свой ноутбук, не получив за него ни копейки. Инцидент произошел на днях в Житомире, сейчас полиция разыскивает мошенника.

"По словам 23-летнего житомирянина, он разместил объявление о продаже своего ноутбука на одном из интернет-ресурсов. Впоследствии к нему позвонил потенциальный покупатель. Молодой человек предоставил реквизиты карты для перечисления средств, после чего покупатель сообщил о переводе оговоренной суммы через платежный терминал. Вскоре на номер телефона продавца поступило извещение с информацией о переводе на его карту денежных средств", - информирует полиция.

Получив смс, парень по договоренности с покупателем передал ноутбук через таксиста. Позже он обнаружил, что на его карту средства так и не поступили. К покупателю, с которым имел дело, владелец ноутбука дозвониться не смог.

Сейчас следователи начали досудебное расследование и разыскивают мошенника. Подобные противоправные действия наказываются как штрафом, так и ограничением свободы на срок до 3 лет.

Простые советы, как не попасть в подобную схему интернет-обмана:
 
  • не доверяйте незнакомцам из всемирной паутины;
  • при осуществлении любых расчетных операций, обязательно проверяйте их подлинность с помощью банка или его оригинальных интернет-приложений;
  • не передавайте конфиденциальные данные вашей банковской карты посторонним лицам;
  • не сообщайте незнакомцам пароли из смс-сообщений, приходящих для подтверждения любых банковских операций;
  • избегайте покупок и продаж на интернет-ресурсах, где не предоставляют вам гарантий получения товара или средств за ваш товар.
Тэги: интернет, полиция, мошенник, продажа
Комментариев: 3
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 12:17:19, Сегодня [Материал]
+3

Лох не мамонт.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:17:29, Сегодня [Материал]
+3

Ніхто їх не садить якщо навіть їх зловити за руку.
ToniGRIM
3 Антон (ToniGRIM)   • 12:45:11, Сегодня [Материал]
0

Этому разводу уже лет так 5, есть же еще люди которые ведуться на такое, да лох не мамонт)
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