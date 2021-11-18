«Ваш дочь в полиции»: мошенник выманил у житомирянина 50 тыс. гривен

В Житомире пенсионер отдал мошенникам 50 тысяч гривен, чтобы "отмазать" дочь от уголовной ответственности. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба полиции.
"На днях в Житомирское райуправление полиции обратился 73-летний житомирянин с сообщением о неприятности, в которую попал из-за чрезмерной доверчивости. Как выяснилось, на номер его мобильного позвонил мужчина, который представился полицейским, и сообщил, будто дочь абонента совершила правонарушения, нанеся другому человеку телесные повреждения. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, нужны деньги", - рассказали правоохранители.
Пожилой мужчина согласился помочь. Незнакомец посоветовал мужчине отдать все имеющиеся у него сбережения. Далее продиктовал счет, на который следовало зачислить сумму и проконтролировал процесс пересылки – более 50 тысяч гривен.
После этого пенсионер позвонил своей дочери, чтобы сообщить, что выполнил все от него зависящее, чем изрядно озадачил женщину. Ведь на самом деле с ней ничего подобного не случилось и никакие средства платить отцу не нужно было.
В рамках уголовного производства по ст.190 (Мошенничество) УКУ полицейские разыскивают мошенников.