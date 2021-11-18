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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 18 » 12:58:35

«Ваш дочь в полиции»: мошенник выманил у житомирянина 50 тыс. гривен

Сегодня, 12:58:35 448 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Ваш дочь в полиции»: мошенник выманил у житомирянина 50 тыс. гривен

 В Житомире пенсионер отдал мошенникам 50 тысяч гривен, чтобы "отмазать" дочь от уголовной ответственности. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба полиции.
 

"На днях в Житомирское райуправление полиции обратился 73-летний житомирянин с сообщением о неприятности, в которую попал из-за чрезмерной доверчивости. Как выяснилось, на номер его мобильного позвонил мужчина, который представился полицейским, и сообщил, будто дочь абонента совершила правонарушения, нанеся другому человеку телесные повреждения. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, нужны деньги", - рассказали правоохранители.


Пожилой мужчина согласился помочь. Незнакомец посоветовал мужчине отдать все имеющиеся у него сбережения. Далее продиктовал счет, на который следовало зачислить сумму и проконтролировал процесс пересылки – более 50 тысяч гривен.

После этого пенсионер позвонил своей дочери, чтобы сообщить, что выполнил все от него зависящее, чем изрядно озадачил женщину. Ведь на самом деле с ней ничего подобного не случилось и никакие средства платить отцу не нужно было.

В рамках уголовного производства по ст.190 (Мошенничество) УКУ полицейские разыскивают мошенников.
Тэги: полиция, пенсионер, мошенник, Житомир
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