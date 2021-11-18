«Ваш дочь в полиции»: мошенник выманил у житомирянина 50 тыс. гривен

"На днях в Житомирское райуправление полиции обратился 73-летний житомирянин с сообщением о неприятности, в которую попал из-за чрезмерной доверчивости. Как выяснилось, на номер его мобильного позвонил мужчина, который представился полицейским, и сообщил, будто дочь абонента совершила правонарушения, нанеся другому человеку телесные повреждения. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, нужны деньги", - рассказали правоохранители.