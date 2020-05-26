Житомирянка за «снятие порчи» отдала мошенницам все свои сбережения

25 мая в городской отдел полиции обратилась жительница Житомира, обманутая двумя незнакомками посреди улицы. Им женщина отдала все денежные сбережения и ювелирные изделия, которые имела дома.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Эта схема обмана давно известна всем и, казалось бы, должна потерять эффективность воздействия на людей. Однако на крючок мошенников снова попала житомирянка", - говорят в полиции.
По словам 38-летней женщины, на одной из центральных улиц Житомира ее остановили двое незнакомок характерной внешности. В ходе беседы они сообщили, что близкие родственники житомирянки имеют огромные проблемы, в том числе со здоровьем, потому что их сглазили.
Впрочем "прорицательницы" заверили, что могут помочь. От порчи, мол, можно откупиться деньгами и золотом. Женщина не успела ничего понять, как вынесла из дома и отдала в руки незнакомкам денежные сбережения (около 25 000 гривен) и все ювелирные изделия. А те, в свою очередь, поспешили попрощаться и ушли вместе со своей "добычей".
Сейчас в рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к обману.
Вместе с тем правоохранители призывают граждан к бдительности и осмотрительности. Не доверяйте незнакомым людям, которые на улице пытаются навязать вам неприятную информацию, особенно о "порче", "сглазе" и за деньги или ценности могут лишить вас и ваших родных от этого. Не впускайте незнакомцев в свои дома, кем бы они ни назвались - прорицателями или народными целителями. Помните, что пообщавшись с ними вы не избавитесь от проблем, а вот с собственными сбережениями точно попорощаетесь.