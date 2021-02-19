За «спасение» родственников житомирские пенсионерки отдали мошеннику 100 тысяч гривен

"По словам обоих заявителей, 82-летней жительницы села Тетеревка и 83-летней житомирянки, в послеобеденную пору 18 февраля к ним позвонил неизвестный. Оба звонка поступили на стационарные телефоны по месту жительства бабушек. Мужчина представился работником полиции и сообщил пенсионеркам страшные новости - кто-то из их родных виноват в ДТП и теперь сядет в тюрьму", - рассказали в полиции.