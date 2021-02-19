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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 19 » 14:42:18

За «спасение» родственников житомирские пенсионерки отдали мошеннику 100 тысяч гривен

Сегодня, 14:46:18 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За «спасение» родственников житомирские пенсионерки отдали мошеннику 100 тысяч гривен

 Вечером 18 февраля к полицейским Житомирского района обратились за помощью двое пенсионерок с похожими сообщениями. В обоих случаях женщины отдали мошенникам кругленькие суммы на "спасение" своих родных, которые якобы совершили ДТП.
 

"По словам обоих заявителей, 82-летней жительницы села Тетеревка и 83-летней житомирянки, в послеобеденную пору 18 февраля к ним позвонил неизвестный. Оба звонка поступили на стационарные телефоны по месту жительства бабушек. Мужчина представился работником полиции и сообщил пенсионеркам страшные новости - кто-то из их родных виноват в ДТП и теперь сядет в тюрьму", - рассказали в полиции.


Под предлогом непривлечение внука житомирянки и сына жительницы района к уголовной ответственности "полицейский" выманил у женщин все их сбережения.

"Пока пенсионерки не пришли в себя, "благодетель" уже был у дверей их домов и унес средства", - отмечают правоохранители.

Общая сумма уплаченной "помощи" составила около 100 000 гривен.

Лишь после того, как незнакомец ушел, бабушки позвонили родным и поняли, что их обманули. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства событий и разыскивают преступника.

Тэги: мошенник, Житомир, полиция, пенсионерки
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