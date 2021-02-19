За «спасение» родственников житомирские пенсионерки отдали мошеннику 100 тысяч гривен

Вечером 18 февраля к полицейским Житомирского района обратились за помощью двое пенсионерок с похожими сообщениями. В обоих случаях женщины отдали мошенникам кругленькие суммы на "спасение" своих родных, которые якобы совершили ДТП.
"По словам обоих заявителей, 82-летней жительницы села Тетеревка и 83-летней житомирянки, в послеобеденную пору 18 февраля к ним позвонил неизвестный. Оба звонка поступили на стационарные телефоны по месту жительства бабушек. Мужчина представился работником полиции и сообщил пенсионеркам страшные новости - кто-то из их родных виноват в ДТП и теперь сядет в тюрьму", - рассказали в полиции.
Под предлогом непривлечение внука житомирянки и сына жительницы района к уголовной ответственности "полицейский" выманил у женщин все их сбережения.
"Пока пенсионерки не пришли в себя, "благодетель" уже был у дверей их домов и унес средства"
, - отмечают правоохранители.
Общая сумма уплаченной "помощи" составила около 100 000 гривен.
Лишь после того, как незнакомец ушел, бабушки позвонили родным и поняли, что их обманули. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства событий и разыскивают преступника.