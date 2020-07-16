В Житомире «зебру» превратили в «вышитый рушник»: полиция не в восторге. ФОТО

"Такой переход значительно заметнее, два цвета привлекают внимание. Может, наши пешеходы научатся переходить дорогу в положенном для этого месте", - комментирует Наталья Терещук.



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"Идея тупая. Пешеходный переход должен соответствовать ПДД и дорожным стандартам", - пишет Артем Олановский.



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"Это могло бы быть нарисовано, разве что перед входом в ЗАГС", - комментирует Лариса Шанюк.



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"В мире уже давно усиливают внимание водителей и не только к пешеходным переходам таким творческим способом. Наконец и в Житомире что-то похожее. И, кстати, на вышитый рушнык становятся ногами. Поэтому не уверена, что авторы идеи хотели унизить или оскорбить украинскую вышиванку", - пишет Алина Кундич.

"Общался с работниками отдела безопасности дорожного движения, они в курсе о том, что нанесли такую ​​зебру. Будут устанавливать все обстоятельства, и обратятся в городской совет, чтобы установить, кто нанес такую ​​дорожную разметку, ведь патрульная полиция согласования не предоставляла. Уже предусмотрено законодательством, как должна выглядеть такая разметка, другой быть не должно", - отметил пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.

"Этот переход стал новацией для того, чтобы улучшить настроение житомирян и немного отойти от стандартности. В строительных нормах прописано, что разметка должна быть бело-красного цвета, трафарет наносить не запрещается там. Поэтому в разметке пешехода белый цвет основной, а красный нанесен трафаретом. Это пока единственный случай такого нанесения", - рассказал заместитель городского головы Александр Шевчук.

ФОТО: Times.zt