Центр обслуговування клієнтів у Малині відзначив перший рік від відкриття

Центр обслуговування клієнтів «Житомиргазу» у Малині працює з 18 липня 2019 року по вул. Городищанська 1-А. Споживачі природного газу Малина та району мають змогу отримувати весь спектр послуг газової компанії у сучасному центрі.
За перший рік роботи менеджери Центру обслуговування клієнтів (ЦОК) у м. Малин надали 19 тисяч консультацій споживачам природного газу міста та району. Фахівці центру надають повний перелік послуг компанії, від простих – як-то інформація по особовому рахунку та надання споживачеві необхідних довідок, до таких складних як оформлення документів для підключення газового обладнання, реконструкції та ремонту.
Електронні табло інформують клієнтів в залі про наявність вільних менеджерів та вказують на номери їх робочих місць. Такий сервіс мінімізує час очікування споживача в черзі. Про те, як користуватися новою системою підказує адміністратор, який постійно перебуває в залі та надає консультації.
«За рік до центру обслуговування клієнтів у Малині звернулося 19 тисяч 50 клієнтів. І ми дуже раді святкувати таку маленьку річницю з такими великими досягненнями. Центр обслуговування клієнтів Малину - один із найбільш відвідуваних в Житомирській області. Це говорить про небайдужість громадян та їх зацікавленість. Це надзвичайно важливо, що для малиничан був створений сучасний іноваційний простір, куди вони можуть звернутися з будь-яким питанням щодо газу і оперативно його вирішити.»
, - зазнанчив голова правління АТ «Житомиргаз» Валентин Ющенко.
Центр обслуговування клієнтів у м. Малин працює щодня, крім суботи та неділі, з 8.00 до 17.00 год. Якщо ж споживачу необхідна термінова консультація у вихідні дні, він може зателефонувати до контакт-центру за номерами (0412) 55-80-04, (067) 33-38-104 чи письмово задати запитання через «Особистий кабінет» на сайті 104.ua.