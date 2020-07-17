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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 17 » 09:49:30

Центр обслуговування клієнтів у Малині відзначив перший рік від відкриття   PR  

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Центр обслуговування клієнтів у Малині відзначив перший рік від відкриття

 Центр обслуговування клієнтів «Житомиргазу» у Малині працює з 18 липня 2019 року по вул. Городищанська 1-А. Споживачі природного газу Малина та району мають змогу отримувати весь спектр послуг газової компанії у сучасному центрі.

За перший рік роботи менеджери Центру обслуговування клієнтів (ЦОК)  у м. Малин надали 19 тисяч консультацій споживачам природного газу міста та району. Фахівці центру надають повний перелік послуг компанії, від простих – як-то інформація по особовому рахунку та надання споживачеві необхідних довідок, до таких складних як оформлення документів для підключення газового обладнання, реконструкції та ремонту.

Електронні табло інформують клієнтів в залі про наявність вільних менеджерів та вказують  на номери їх робочих місць. Такий сервіс мінімізує час очікування споживача в черзі. Про те, як користуватися новою системою підказує адміністратор, який постійно перебуває в залі та надає консультації.

«За рік до центру обслуговування клієнтів у Малині звернулося 19 тисяч 50 клієнтів. І ми дуже раді святкувати таку маленьку річницю з такими великими  досягненнями. Центр обслуговування клієнтів Малину - один із найбільш відвідуваних в Житомирській області. Це говорить про небайдужість громадян та їх зацікавленість. Це надзвичайно важливо, що для малиничан був створений сучасний іноваційний простір, куди вони можуть звернутися з будь-яким питанням щодо газу і оперативно його вирішити.», - зазнанчив голова правління АТ «Житомиргаз» Валентин Ющенко.

Центр обслуговування клієнтів у м. Малин працює щодня, крім суботи та неділі, з 8.00 до 17.00 год. Якщо ж споживачу необхідна термінова консультація у вихідні дні, він може зателефонувати до контакт-центру за номерами (0412) 55-80-04,  (067) 33-38-104 чи письмово задати запитання через «Особистий кабінет» на сайті 104.ua.









Тэги: Житомиргаз, центр обслуживания
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