В Житомире установили памятник Марине Поплавской. ФОТО

"Шановні житомиряни і прихильники таланту Маріанни (Марини) Поплавської, моєї славетної сестри, які живуть в Україні та за її межами. Дозвольте повідомити про те, що на Корбутівському цвинтарі нашою родиною вже встановлено пам'ятник моїй рідній Людині.



Майже два роки немає поруч з нами Маріанни (Марини) Францівни – турботливої сестри, чудової Жінки, найкращої подруги, прекрасного педагога, яскравої і незрівнянної актриси, яка привнесла в кожне серце, в кожну домівку частку світла, тепла, добра, миру і позитиву.



Хочу висловити подяку всім людям, які допомогли гідно вшанувати пам'ять Маріанни. Насамперед, хочу безмежно подякувати своїм близьким: чоловіку та дітям за їх любов і величезну підтримку.



Щира подяка автору проекту Сауху Михайлу Григоровичу та його дружині Ірині Павлівні за співпрацю.



Щирі слова вдячності саме цім жінкам, які фінансово долучились до реалізації проекту: Руденко Валентині Степанівні, Куц Тетяні, Вікторії Горенштейн, пані Вікторії Лясковській-Щур, Генкал Світлані, Радомській Ользі Олексіївні, Станішевській Ользі, Клінчук Лілії, Фольверт Світлані, Галагузі Олені, Франчук Ганні. Хай всемогутній Господь дарує їм та їхнім рідним людям здоров'я, довгі роки життя.



Велика подяка отцю Віктору Маковському за добрі слова, мудрі настанови, за душевні проповіді, які допомогли в скорботну годину. Особлива подяка пані Вікторії Лясковській-Щур – голові "Житомирської обласної спілки поляків в Україні" за моральну і духовну підтримку. Я також вдячна друзям Маріанни і моїм друзям за розуміння, за підтримку. Прошу Всевишнього про здоров'я, довгі і щасливі роки життя для них і їхніх родин.



Подяка співробітникам установи КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування", які з відповідальністю поставилися до виконання своїх професійних обов'язків.



Низький уклін всім прихильникам творчості Маріанни Поплавської за їх любов, відданість і добру пам'ять. Хай Господь береже Вас усіх і Ваших рідних людей!"