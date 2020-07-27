ДТП в Житомире: Ford врезался в троллейбус и потерял колесо. ФОТО

В центре Житомира столкнулись троллейбус и легковушка Ford. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля по улице Киевской.
По информации "Суспільне Житомир
", после столкновения у машины оторвалось колесо и она въехала в столб.
В результате ДТП травмы получила кондуктор троллейбуса. Ее на скорой госпитализировали в больницу.
После аварии временно было приостановлено движение троллейбусов и затруднено дорожное движение от Универмага до Михайловскому собору. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ФОТО: Суспільне