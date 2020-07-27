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ДТП в Житомире: Ford врезался в троллейбус и потерял колесо. ФОТО

Сегодня, 08:33:11 81 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: Ford врезался в троллейбус и потерял колесо. ФОТО

 В центре Житомира столкнулись троллейбус и легковушка Ford. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля по улице Киевской.

По информации "Суспільне Житомир", после столкновения у машины оторвалось колесо и она въехала в столб.

В результате ДТП травмы получила кондуктор троллейбуса. Ее на скорой госпитализировали в больницу.

После аварии временно было приостановлено движение троллейбусов и затруднено дорожное движение от Универмага до Михайловскому собору. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.





ФОТО: Суспільне
Тэги: Житомир, троллейбус, дтп
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