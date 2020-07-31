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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 31 » 14:10:32

В Житомире мужчина провалился под пол троллейбуса и травмировал ногу. ФОТО

Сегодня, 14:38:32 1465 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина провалился под пол троллейбуса и травмировал ногу. ФОТО

 В Житомире пенсионер провалился сквозь пол троллейбуса и травмировался. Инцидент произошел 30 июля в троллейбусе, который двигался по маршруту №2.

"Владимир Николаевич зашел в троллейбус на остановке Старый Бульвар и провалился сквозь пол в задней части салона. Пострадавший просил пассажиров о помощи, но ни один из пассажиров не согласился остаться на месте происшествия или предоставить свой номер телефона", - сообщает издание "Субота".

Скорую помощь и полицию пострадавшему пришлось вызвать самостоятельно. В результате падения мужчина травмировал правую ногу и был доставлен в травмпункт.
 

"Кондуктор и водитель мне сказали, что 2 часа назад этот троллейбус выпустили на маршрут после технического обслуживания", - рассказал пенсионер журналисту.


По информации издания, трамвайно-троллейбусное управление до сих пор не выходило на связь с пострадавшим. Мужчина заявил, что обязательно будет обращаться в суд и требовать компенсацию от ТТУ.





ФОТО: "Субота"
Тэги: троллейбус, пенсионер, Житомир, травма
Комментариев: 7
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 15:12:27, Сегодня [Материал]
+10

Зато с 1 августа новые тарифы. А ещё есть мутки типа транспортная карта, карта житомирянина, можно платить через смартфон и разная электронная пое...нь. В общем, "країна в смартфоні". Только тролейбусы то разваливаются, то горят.
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 15:18:11, Сегодня [Материал]
+7

Авжеж, жлобомиризм у всій красі (((
І чого старому не допомогли ? Бо жлобомирці, які живуть за принципом- моя хата скраю. Один з найгірших обласних центрів в нашій горе-державі по тому, ким є населення. Жлобомирці, одним словом.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 15:38:23, Сегодня [Материал]
+2

Діджиталізація в дії)))
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:38:35, Сегодня [Материал]
+5

Как раз к повышению!
Bars
5 Борис (Bars)   • 16:01:00, Сегодня [Материал]
0

Написано маршрут 4 Крошня, ну всё, на Крошню лучше не ездить
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 16:04:52, Сегодня [Материал]
0

Ну раз троллейбус вышел на маршрут после техобслуживания, то и нечего тут про что-то говорить. Фейк какой-то.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:37:04, Сегодня [Материал]
+1

Вот и на Восточной мужик под троллейбусом лежит...
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