В Житомире мужчина провалился под пол троллейбуса и травмировал ногу. ФОТО

В Житомире пенсионер провалился сквозь пол троллейбуса и травмировался. Инцидент произошел 30 июля в троллейбусе, который двигался по маршруту №2.
"Владимир Николаевич зашел в троллейбус на остановке Старый Бульвар и провалился сквозь пол в задней части салона. Пострадавший просил пассажиров о помощи, но ни один из пассажиров не согласился остаться на месте происшествия или предоставить свой номер телефона"
, - сообщает издание "Субота
".
Скорую помощь и полицию пострадавшему пришлось вызвать самостоятельно. В результате падения мужчина травмировал правую ногу и был доставлен в травмпункт.
"Кондуктор и водитель мне сказали, что 2 часа назад этот троллейбус выпустили на маршрут после технического обслуживания", - рассказал пенсионер журналисту.
По информации издания, трамвайно-троллейбусное управление до сих пор не выходило на связь с пострадавшим. Мужчина заявил, что обязательно будет обращаться в суд и требовать компенсацию от ТТУ.
ФОТО: "Субота"
І чого старому не допомогли ? Бо жлобомирці, які живуть за принципом- моя хата скраю. Один з найгірших обласних центрів в нашій горе-державі по тому, ким є населення. Жлобомирці, одним словом.