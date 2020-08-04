На скамье подсудимых окажется киберполицейский, которого поймали на взятке 24 тыс. грн

В Житомирской области инспектора киберполиции обвиняют в получении неправомерной выгоды на сумму 24 тысяч гривен. Об этом «Журналу Житомира
» сообщает прокуратура области.
По информации ведомства, в рамках расследования у мужчины изъяли компьютер, чтобы проверить его на факт распространения материалов порнографического содержания. Судебная экспертиза не обнаружила на компьютере запрещенных материалов.
Инспектор киберполиции, зная о результатах проверки, решил обмануть владельца ПК. Правоохранитель сообщил мужчине, что за определенную сумму он может "решить вопрос" с экспертом и тот вынесет необходимое заключение.
В дальнейшем, получив на свою банковскую карту неправомерную выгоду в размере 24 тыс. грн, инспектор присвоил средства.
Сейчас процессуальным прокурором утверждено обвинительное заключение по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 368-4, ч. 1 ст. 190 УК Украины и направлено в суд. Публичное обвинение по делу будет поддерживать прокуратура Житомирской области.