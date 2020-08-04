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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 4 » 17:13:41

На скамье подсудимых окажется киберполицейский, которого поймали на взятке 24 тыс. грн

Вчера, 17:34:41 619 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На скамье подсудимых окажется киберполицейский, которого поймали на взятке 24 тыс. грн

 В Житомирской области инспектора киберполиции обвиняют в получении неправомерной выгоды на сумму 24 тысяч гривен. Об этом «Журналу Житомира» сообщает прокуратура области.

По информации ведомства, в рамках расследования у мужчины изъяли компьютер, чтобы проверить его на факт распространения материалов порнографического содержания. Судебная экспертиза не обнаружила на компьютере запрещенных материалов.

Инспектор киберполиции, зная о результатах проверки, решил обмануть владельца ПК. Правоохранитель сообщил мужчине, что за определенную сумму он может "решить вопрос" с экспертом и тот вынесет необходимое заключение.

В дальнейшем, получив на свою банковскую карту неправомерную выгоду в размере 24 тыс. грн, инспектор присвоил средства.

Сейчас процессуальным прокурором утверждено обвинительное заключение по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 368-4, ч. 1 ст. 190 УК Украины и направлено в суд. Публичное обвинение по делу будет поддерживать прокуратура Житомирской области.
Тэги: суд, взятка, киберполиция
Комментариев: 2
dakar
1 Инспектор Кранник (dakar)   • 19:39:17, Вчера [Материал]
+2

Бойцы с порнографией.
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:49:37, Вчера [Материал]
+1

А міг би біткоїном взяти і не спалитись, ото вже кібер.
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