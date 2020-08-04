Мощный взрыв в Бейруте: есть раненые. ВИДЕО

В Бейруте в районе порта, где расположены складские помещения, произошел мощный взрыв. Израильское издание Haaretz сообщает, что есть раненые.
По предварительным данным из Ливана, взрыв произошел на складе пиротехники.
Телеканал «Аль-Арабия» сообщает о десятках пострадавших при взрыве. Официального подтверждения этой информации нет.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сказал, что раненых очень много, но не уточнил их количество. Он также сообщил о большом ущербе, причиненном взрывом.
Взорвался корабль с фейерверками
Как рассказали в Красном Кресте, в результате взрыва разрушились несколько бейрутских домов, под завалами могут быть люди. Многие получили ранения, в первую очередь из-за стекла. Сейчас машины скорой помощи вывозят пострадавших из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, передает местный телеканал LBC. До этого телеканал Al Mayadeen передавал, что взрыв произошел на складе с пиротехникой.