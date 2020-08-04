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Главная » Новости » Житомир » Украина и Мир » 2020 » Август » 4 » 19:15:36

Мощный взрыв в Бейруте: есть раненые. ВИДЕО

Вчера, 19:24:19 727 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мощный взрыв в Бейруте: есть раненые. ВИДЕО

В Бейруте в районе порта, где расположены складские помещения, произошел мощный взрыв. Израильское издание Haaretz сообщает, что есть раненые.

По предварительным данным из Ливана, взрыв произошел на складе пиротехники.

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает о десятках пострадавших при взрыве. Официального подтверждения этой информации нет.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сказал, что раненых очень много, но не уточнил их количество. Он также сообщил о большом ущербе, причиненном взрывом.
 

 

Взорвался корабль с фейерверками

Как рассказали в Красном Кресте, в результате взрыва разрушились несколько бейрутских домов, под завалами могут быть люди. Многие получили ранения, в первую очередь из-за стекла. Сейчас машины скорой помощи вывозят пострадавших из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, передает местный телеканал LBC. До этого телеканал Al Mayadeen передавал, что взрыв произошел на складе с пиротехникой. 

 

 
Тэги: Ливан, взрыв, Бейрут
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