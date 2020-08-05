Подозрительная сумка вызвала переполох возле житомирского рынка. ФОТО

Вечером 4 августа в Житомире обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия были вызваны полицейские и взрывотехники. Инцидент произошел на проспекте Мира, напротив рынка "Хмельники".
Как сообщает "Суспільне Житомир
", полицейские оцепили территорию и перекрыли движение транспорта.
"Сообщение о сумке, которая длительное время без присмотра находилась вблизи одной из торговых площадок, поступило около 18:00"
, - рассказала пресс-офицер Нацполиции в области Алла Ващенко.
В 19:30 информация о заминировании не подтвердились. Движение транспорта возобновили.
ФОТО: Суспільне