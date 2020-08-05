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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 5 » 08:58:57

Подозрительная сумка вызвала переполох возле житомирского рынка. ФОТО

Сегодня, 08:58:57 1491 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подозрительная сумка вызвала переполох возле житомирского рынка. ФОТО

 Вечером 4 августа в Житомире обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия были вызваны полицейские и взрывотехники. Инцидент произошел на проспекте Мира, напротив рынка "Хмельники".

Как сообщает "Суспільне Житомир", полицейские оцепили территорию и перекрыли движение транспорта.

"Сообщение о сумке, которая длительное время без присмотра находилась вблизи одной из торговых площадок, поступило около 18:00", - рассказала пресс-офицер Нацполиции в области Алла Ващенко.

В 19:30 информация о заминировании не подтвердились. Движение транспорта возобновили.







ФОТО: Суспільне
Тэги: Житомир, минирование, сумка
Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:54:33, Сегодня [Материал]
0

Калгаряш таки вирішив прогнати ненависних стихійних торговців, да?
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