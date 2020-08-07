Исчез по дороге из Киева в Житомир: полиция разыскивает 45-летнего мужчину. ФОТО

Правоохранители разыскивают житомирянина, Николая Александровича Корнеева, место пребывания которого с 6 августа неизвестно. Установлено, что вчера вечером он возвращался из Киева в Житомир.
Приметы мужчины
"По словам родных пропавшего, в полночь 6 июля он ушел из дома с намерением ехать в Кропивницкий. А в 21:20 этого же дня общался с женой по телефону и сообщил, что уже возвращается из Киева в Житомир", - информирует полиция.
: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы седые, средней длины. На вид - 45 лет.
На момент исчезновения был одет в белую тенниску и светлые брюки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Николая Корнеева, сообщите по телефону 0977900392 или "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.