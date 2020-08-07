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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 7 » 12:34:57

Исчез по дороге из Киева в Житомир: полиция разыскивает 45-летнего мужчину. ФОТО

Сегодня, 13:07:37 1719 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исчез по дороге из Киева в Житомир: полиция разыскивает 45-летнего мужчину. ФОТО

 Правоохранители разыскивают житомирянина, Николая Александровича Корнеева, место пребывания которого с 6 августа неизвестно. Установлено, что вчера вечером он возвращался из Киева в Житомир.
 

"По словам родных пропавшего, в полночь 6 июля он ушел из дома с намерением ехать в Кропивницкий. А в 21:20 этого же дня общался с женой по телефону и сообщил, что уже возвращается из Киева в Житомир", - информирует полиция.


Приметы мужчины: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы седые, средней длины. На вид - 45 лет.



На момент исчезновения был одет в белую тенниску и светлые брюки.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Николая Корнеева, сообщите по телефону 0977900392 или "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: розыск, исчез человек
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:58:36, Сегодня [Материал]
0

а по сигналу мобильного что нельзя определить где находится или с какого места был последний контакт мобилы с сетью.
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