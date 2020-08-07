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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 7 » 17:50:15

Скейт-парк в Житомире. Появились первые изображения площадки. ФОТО

Сегодня, 17:51:15 142 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скейт-парк в Житомире. Появились первые изображения площадки. ФОТО

 В центре Житомира скоро появится новая зона отдыха для молодежи и любителей экстремальных видов спорта. Речь идет о долгожданном скейт-парке.

7 августа советник городского головы Александр Черняхович опубликовал в соцсети проект площадки.
 

"Это будет профессиональная площадка. Часть строительства согласилась профинансировать одна из житомирских компаний", - отметил советник мэра.






​​​​​​​Его планируют разместить рядом с площадью Королева, в сквере на Новом бульваре.

Кстати, в нескольких метрах от будущего скейт-парка находится полицейская станция. Поэтому с правопорядком на площадке должно быть все в порядке.





Как сообщалось, профинансировать часть строительства скейт-парка согласилась компания "Евроголд". Ранее площадку для экстремальных видов спорта предлагали создать на месте заброшенной танцплощадки "Клетка".
Тэги: площадка, скейт-парк, Житомир, Проект
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