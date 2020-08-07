Скейт-парк в Житомире. Появились первые изображения площадки. ФОТО

В центре Житомира скоро появится новая зона отдыха для молодежи и любителей экстремальных видов спорта. Речь идет о долгожданном скейт-парке.
7 августа советник городского головы Александр Черняхович опубликовал в соцсети проект площадки.
"Это будет профессиональная площадка. Часть строительства согласилась профинансировать одна из житомирских компаний", - отметил советник мэра.
Его планируют разместить рядом с площадью Королева, в сквере на Новом бульваре.
Кстати, в нескольких метрах от будущего скейт-парка находится полицейская станция. Поэтому с правопорядком на площадке должно быть все в порядке.
Как сообщалось, профинансировать часть строительства скейт-парка согласилась компания "Евроголд"
. Ранее площадку для экстремальных видов спорта предлагали создать на месте заброшенной танцплощадки "Клетка"
.