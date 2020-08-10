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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 10 » 15:41:02

В Житомире иностранцам пытались продать комплектующие к вертолетам, украденные из воинских частей. ФОТО

Сегодня, 16:08:02 444 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире иностранцам пытались продать комплектующие к вертолетам, украденные из воинских частей. ФОТО

 СБУ разоблачила организованную группу, которая пыталась продать иностранцам комплектующие к боевым вертолетам. По предварительным данным следствия, к сделке причастны бывший руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие.

Как сообщила пресс-служба СБУ, нескольких участников группы задержали в Житомире.
 

"Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских военных частей. Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.


Отмечается, что в ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

В ведомстве отметили, что в настоящее время планируется уведомление о подозрении всем участникам организованной группы.









ФОТО: СБУ
Тэги: комплектующие, Житомир, СБУ, военные
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