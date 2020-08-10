В Житомире иностранцам пытались продать комплектующие к вертолетам, украденные из воинских частей. ФОТО

СБУ разоблачила организованную группу, которая пыталась продать иностранцам комплектующие к боевым вертолетам. По предварительным данным следствия, к сделке причастны бывший руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие.
Как сообщила пресс-служба СБУ
, нескольких участников группы задержали в Житомире.
"Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских военных частей. Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.
В ведомстве отметили, что в настоящее время планируется уведомление о подозрении всем участникам организованной группы.
ФОТО: СБУ