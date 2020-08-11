Депутаты готовят для айтишников повышенные налоги: документ стал сюрпризом для IT-бизнеса

Депутати бачать "вікно можливостей"

Працювати за вказаним переліком видів економічної діяльності (шість видів згідно з КВЕД)

Отримувати не менше 90% доходів від здійснення зазначених видів економічної діяльності

Питома вага витрат на оплату праці повинна бути не менше 50%

Не мати податкового боргу

Не бути визнаним банкрутом відповідно до закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

"Україна зробила велику помилку, коли, маючи особливий десятирічний режим оподаткування сфери ІТ (з 1 січня 2013 року по 1 січня 2023 року), скасувала його на другому році існування на підставі закону №71-VIII від 28 грудня 2014 року.



Водночас, деякі країни запровадили заходи з податкового стимулювання ІТ-сфери: Bagmane Tech Park в Індії та Парк високих технологій у Білорусі, IP box на Кіпрі та в Ірландії, звільнення доходів IT-спеціалістів від ПДФО в Румунії та особливий режим оподаткування прибутку в Естонії", – перераховує Тарута.



Щоб продемонструвати, наскільки в Україні велика і неконкурентна ставка оподаткування ІТ-бізнесу, автори законопроєкту наводять порівняльну таблицю податкового навантаження на рівні компаній ІТ-галузі в окремих країнах світу.



Автори звертають увагу на те, що в деяких країнах ЄС посилюється податкова політика стосовно ІТ-галузі. Через це Україна "отримала вікно можливостей щодо досягнення протягом найближчих років безперечного європейського лідерства в індустрії інформаційних технологій і залучення іноземних фахівців із Сербії, Румунії та Угорщини".







IT-галузь не розуміє, кому допоможе ініціатива депутатів

"В ІТ-індустрії такий рівень доходу є далеко не у всіх спеціалістів. Тобто не дуже зрозуміло, кому все-таки має допомогти ініціатива депутатів", – зазначає Антонюк.

"Якщо ми говоримо про перехід з 5% податку на 5% ЄСВ та 5% ПДФО, то нам необхідно знати, що бізнес за це отримає. Попередні ініціативи хоча б теоретично передбачали план розвитку галузі, тому підвищення податкових ставок виглядало прийнятним. У часи глобальної кризи і турбулентності ми маємо думати про те, як допомогти бізнесу, а не як взяти з нього більше грошей", – переконаний Антонюк.



Проєкт не відповідає інтересам ІТ-індустрії

"Поки інші країни лише шукають можливість відкусити від світового "IT-пирога", в Україні контрактна робота з IT-спеціалістами на третій групі довела свою ефективність. За останні п'ять років ми стабільно росли на 20-30% щороку і в 2019 році вийшли на 4,5 млрд дол експорту IT-послуг та 16 млрд грн податків. У новому законопроєкті можливість гнучкої контрактної взаємодії взагалі не згадується", – нарікає Овчаренко.

Документ створювався без розуміння специфіки галузі

"Проєкт не вплине на індустрію через встановлені нереальні ліміти за зарплатами та форми взаємодії компаній з фахівцями. Закон може бути корисним ІТ-компаніям, які працюють на 90% за вказаними КВЕД, люди працевлаштовані за КЗпП та отримують 4 тис дол щомісячно. Таких на ринку 2-3%", – вважає менеджер ЄБА Ольга Кунічак.