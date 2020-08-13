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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 13 » 08:57:05

Главе партии Шария в Житомире грозит до 7 лет тюрьмы – юрист

Сегодня, 08:58:05 208 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главе партии Шария в Житомире грозит до 7 лет тюрьмы – юрист

 Представитель партии Шария в Житомире Сергей Никулин ответит перед законом за нападение на человека и распыление слезоточивого газа в помещении. Об этом сообщил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило со ссылкой на решение Богунского районного суда города Житомира от 7 августа 2020 года, передает Цензор.Нет.

Статья 296 (часть 4) УК Украины, по которой будет вестись дело против Никулина, квалифицируется как "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Она предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 22 июня в Житомире произошел конфликт в офисе "Партии Шария". Глава местной ячейки партии Сергей Никулин применил газовый баллон в отношении ветерана полка Азов Романа Боровика. Роман Боровик был вынужден прибегнуть к самозащите. 

По информации адвокатов Боровика, житомирская полиция сначала медлила с принятием ходатайства об открытии дела о хулиганстве "шариивца". Были попытки открыть дело не по части 4, а по части 1 статьи 296, которая предусматривает арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет. Защите Романа Боровика пришлось обращаться в суд с жалобой на бездействие полиции. Суд защитники ветерана выиграли. Таким образом, руководителю партии Шария грозит реальный срок тюремного заключения.
Тэги: партия Шария, Житомир, Нацкорпус, суд
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:02:33, Сегодня [Материал]
-1

Это супер! "Сатана" заплакала и просит защиты по закону. Оказывается, можно вспомнить про закон, когда это касается тебя лично.
"Мама, вызывай ментов" )))
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