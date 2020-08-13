Главе партии Шария в Житомире грозит до 7 лет тюрьмы – юрист

Представитель партии Шария в Житомире Сергей Никулин ответит перед законом за нападение на человека и распыление слезоточивого газа в помещении. Об этом сообщил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило со ссылкой на решение Богунского районного суда города Житомира от 7 августа 2020 года, передает Цензор.Нет
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Статья 296 (часть 4) УК Украины, по которой будет вестись дело против Никулина, квалифицируется как "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Она предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Напомним, 22 июня в Житомире произошел конфликт в офисе "Партии Шария"
. Глава местной ячейки партии Сергей Никулин применил газовый баллон в отношении ветерана полка Азов Романа Боровика. Роман Боровик был вынужден прибегнуть к самозащите.
По информации адвокатов Боровика, житомирская полиция сначала медлила с принятием ходатайства об открытии дела о хулиганстве "шариивца". Были попытки открыть дело не по части 4, а по части 1 статьи 296, которая предусматривает арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет. Защите Романа Боровика пришлось обращаться в суд с жалобой на бездействие полиции. Суд защитники ветерана выиграли. Таким образом, руководителю партии Шария грозит реальный срок тюремного заключения.
"Мама, вызывай ментов" )))