Зрелищные полеты и выставка: в Житомире состоится авиационный фестиваль Korolev Avia Fest

В ближайшую субботу, 22 августа, в Житомире состоится зрелищный фестиваль «KOROLEV AVIA FEST». Масштабный авиационный праздник пройдет на территории житомирского аэропорта.
Как стало известно «Журналу Житомира
», в программе фестиваля: показ военной авиационной техники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, выступление сборной Украины по высшему пилотажу.
Также состоится выставка музейных экспонатов Житомирского музея космонавтики, Житомирского военного института и выступление военных оркестров.
Среди военной авиационной техники ожидается увидеть вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26, Л-39, Су-27 и другие.
Начало мероприятия в 11:00.