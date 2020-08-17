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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2020 » Август » 17 » 12:52:18

Зрелищные полеты и выставка: в Житомире состоится авиационный фестиваль Korolev Avia Fest

Вчера, 13:20:18 1717 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зрелищные полеты и выставка: в Житомире состоится авиационный фестиваль Korolev Avia Fest

 В ближайшую субботу, 22 августа, в Житомире состоится зрелищный фестиваль «KOROLEV AVIA FEST». Масштабный авиационный праздник пройдет на территории житомирского аэропорта.

Как стало известно «Журналу Житомира», в программе фестиваля: показ военной авиационной техники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, выступление сборной Украины по высшему пилотажу.

Также состоится выставка музейных экспонатов Житомирского музея космонавтики, Житомирского военного института и выступление военных оркестров.

Среди военной авиационной техники ожидается увидеть вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26, Л-39, Су-27 и другие.

Начало мероприятия в 11:00.
Тэги: фестиваль, Житомир, авиация
Комментариев: 3
Karab
1 Сергей (Karab)   • 14:06:07, Вчера [Материал]
+1

Ехать на Авиатик или в аэропорт?
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 14:10:25, Вчера [Материал]
+3

аеропорт
sp19636462
3 Алєґ (sp19636462)   • 19:58:00, Вчера [Материал]
+1

дайте абсцилку на точний час В ближайшую субботу.
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