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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 31 » 16:25:10

Людмила Зубко: ще 1300 дітей Житомира вчитимуться у безпечних умовах   PR  

Вчера, 16:34:32 582 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко: ще 1300 дітей Житомира вчитимуться у безпечних умовах

  Недільна школа при Свято-Михайлівському соборі Житомира приєдналась до навчальних закладів, які скористались досвідом і допомогою команди «Альтернатива є – безпечна школа». 

У понеділок, 31 серпня, ініціаторка проєкту, підприємиця і засновниця ГО «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко передала школі обладнання, яке дозволить знизити інфекційні ризики на 90%. 

Перелік обладнання, необхідний конкретно цій школі, склали фахівці-епідеміологи з Національної експертної групи з інфекційного контролю на основі ретельного аудиту навчального закладу. До списку потрапили, зокрема, ліктьові змішувачі, пральна машина, диспенсери, сміттєві корзини з педаллю, дезінфекційні засоби, термометри, гігрометри та інше. 

У школі навчається 1 300 учнів та працює близько пів сотні педагогів.
 

«Коли йдеться про безпеку і здоров'я дітей, дрібниць не буває. Влада, на жаль, виявилась неспроможною системно напрацювати правила безпечного навчання. Саме тому ми з командою фахівців започаткували проєкт "Альтернатива є – безпечна школа". На прикладі усіх шкіл, які долучилися до проєкту, ми показуємо, як насправді треба готувати навчальні заклади до роботи в умовах пандемії. Ми на крок попереду держави», - зазначила Людмила Зубко.


Раніше вона разом із командою проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» розробила і передала Міністерству охорони здоров’я «Протоколи загальноосвітнього навчального закладу на період обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19».


Пресслужба Людмили Зубко
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