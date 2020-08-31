Людмила Зубко: ще 1300 дітей Житомира вчитимуться у безпечних умовах

Недільна школа при Свято-Михайлівському соборі Житомира приєдналась до навчальних закладів, які скористались досвідом і допомогою команди «Альтернатива є – безпечна школа».
У понеділок, 31 серпня, ініціаторка проєкту, підприємиця і засновниця ГО «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко передала школі обладнання, яке дозволить знизити інфекційні ризики на 90%.
Перелік обладнання, необхідний конкретно цій школі, склали фахівці-епідеміологи з Національної експертної групи з інфекційного контролю на основі ретельного аудиту навчального закладу. До списку потрапили, зокрема, ліктьові змішувачі, пральна машина, диспенсери, сміттєві корзини з педаллю, дезінфекційні засоби, термометри, гігрометри та інше.
У школі навчається 1 300 учнів та працює близько пів сотні педагогів.
«Коли йдеться про безпеку і здоров'я дітей, дрібниць не буває. Влада, на жаль, виявилась неспроможною системно напрацювати правила безпечного навчання. Саме тому ми з командою фахівців започаткували проєкт "Альтернатива є – безпечна школа". На прикладі усіх шкіл, які долучилися до проєкту, ми показуємо, як насправді треба готувати навчальні заклади до роботи в умовах пандемії. Ми на крок попереду держави», - зазначила Людмила Зубко.
Раніше вона разом із командою проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» розробила і передала Міністерству охорони здоров’я «Протоколи
загальноосвітнього навчального закладу на період обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19».
Пресслужба Людмили Зубко