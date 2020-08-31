Людмила Зубко: ще 1300 дітей Житомира вчитимуться у безпечних умовах

«Коли йдеться про безпеку і здоров'я дітей, дрібниць не буває. Влада, на жаль, виявилась неспроможною системно напрацювати правила безпечного навчання. Саме тому ми з командою фахівців започаткували проєкт "Альтернатива є – безпечна школа". На прикладі усіх шкіл, які долучилися до проєкту, ми показуємо, як насправді треба готувати навчальні заклади до роботи в умовах пандемії. Ми на крок попереду держави», - зазначила Людмила Зубко.