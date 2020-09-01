На Житомирщине будут судить мужчину, который хранил дома килограмм янтаря

В Житомирской области будут судить жителя города Олевск, который хранил дома 1 кг янтаря и не смог доказать законность его происхождения. Об этом "ЖЖ
" сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"По данным следствия, олевчанин по месту жительства незаконно, без надлежащих документов хранил янтарь-сырец и янтарь в декоративных элементах. В частности, во время санкционированного обыска, проведенного сотрудниками УСБУ в области, под процессуальным руководством прокуратуры области, в домохозяйстве фигуранта дела выявлено и изъято необработанный янтарь и декоративные изделия из него общей массой около 1 кг"
, - информирует ведомство
.
Установлено, что камни были добыты еще в период нелегального старательства на территории Олевского района, а документы, подтверждающие его происхождение, отсутствуют.
На изъятый янтарь и готовые изделия наложен арест. Коростенской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного хранения янтаря.
Напомним, ранее прокуратура заявила, что в северных районах Житомирщины не зафиксированы факты незаконной добычи янтаря
.
Почему не судят всякую блядоту хранящую дома сотни тысяч долларов??? Они уж точно законность происхождения вряд ли подтвердят.
В чем состав преступления?