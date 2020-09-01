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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 1 » 13:58:53

На Житомирщине будут судить мужчину, который хранил дома килограмм янтаря

Сегодня, 14:20:53 735 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине будут судить мужчину, который хранил дома килограмм янтаря

 В Житомирской области будут судить жителя города Олевск, который хранил дома 1 кг янтаря и не смог доказать законность его происхождения. Об этом "ЖЖ" сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"По данным следствия, олевчанин по месту жительства незаконно, без надлежащих документов хранил янтарь-сырец и янтарь в декоративных элементах. В частности, во время санкционированного обыска, проведенного сотрудниками УСБУ в области, под процессуальным руководством прокуратуры области, в домохозяйстве фигуранта дела выявлено и изъято необработанный янтарь и декоративные изделия из него общей массой около 1 кг", - информирует ведомство.

Установлено, что камни были добыты еще в период нелегального старательства на территории Олевского района, а документы, подтверждающие его происхождение, отсутствуют.

На изъятый янтарь и готовые изделия наложен арест. Коростенской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного хранения янтаря.

Напомним, ранее прокуратура заявила, что в северных районах Житомирщины не зафиксированы факты незаконной добычи янтаря
Тэги: янтарь, суд, Житомирщина
Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 15:08:15, Сегодня [Материал]
+4

Треба тонами хранить, тоді судити не будуть ))))
melan
2 melan (melan)   • 16:57:51, Сегодня [Материал]
+3

.....хранил дома 1 кг янтаря и не смог доказать законность его происхождения.....

Почему не судят всякую блядоту хранящую дома сотни тысяч долларов??? Они уж точно законность происхождения вряд ли подтвердят.
Гражданин
3 Гражданин (Гражданин)   • 20:55:04, Сегодня [Материал]
0

Не государство, а сборище неадекватов.
В чем состав преступления?
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