Дорожный ремонт внес коррективы в схему движения троллейбусов в Житомире

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по улице Киевской изменили схемы движения троллейбусов и коммунальных автобусов. Об этом 7 сентября сообщил Житомирский городской совет
.
"Движение троллейбусного маршрута №1-Б остановлено. Троллейбусный маршрут №4-А движется от площади Станишовской к площади Победы, маршрут №6 в направлении Крошни по ул. Киевской, маршрут №2 с Богунии в направлении вокзала по ул. Грушевского, маршрут №15-А от Гидропарка к площади Победы, маршрут №7, №7-А с ул. Маликова в направлении автовокзала по ул. Грушевского"
, - объясняют в мэрии.
Автобусный маршрут №4 будет курсировать по схеме: ул. Киевская - площадь Соборная - ул. Б. Бердичевская в оба направления (без заезда на ул. Театральная).
Напомним, в Житомире начали ремонтировать вторую часть улицы Киевской
. Уже срезали асфальт на участке дороги от улицы Театральной до Покровской.