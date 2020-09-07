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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 7 » 16:38:43

Дорожный ремонт внес коррективы в схему движения троллейбусов в Житомире

Вчера, 16:49:43 777 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дорожный ремонт внес коррективы в схему движения троллейбусов в Житомире

 В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по улице Киевской изменили схемы движения троллейбусов и коммунальных автобусов. Об этом 7 сентября сообщил Житомирский городской совет.

"Движение троллейбусного маршрута №1-Б остановлено. Троллейбусный маршрут №4-А движется от площади Станишовской к площади Победы, маршрут №6 в направлении Крошни по ул. Киевской, маршрут №2 с Богунии в направлении вокзала по ул. Грушевского, маршрут №15-А от Гидропарка к площади Победы, маршрут №7, №7-А с ул. Маликова в направлении автовокзала по ул. Грушевского", - объясняют в мэрии.

Автобусный маршрут №4 будет курсировать по схеме: ул. Киевская - площадь Соборная - ул. Б. Бердичевская в оба направления (без заезда на ул. Театральная).

Напомним, в Житомире начали ремонтировать вторую часть улицы Киевской. Уже срезали асфальт на участке дороги от улицы Театральной до Покровской.
Тэги: Житомир, ремонт дорог, транспорт
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