Компанію «Рудь» нагородили за вагомий внесок у розвиток Житомира





П’ятого вересня у рамках артфестивалю «День житомирянина» АТ «Житомирський маслозавод» відзначили у номінації «Соціально відповідальний бізнес Житомира».Участь в отриманні нагороди за вагомий внесок у розвиток міста та з нагоди Дня підприємця взяв президент компанії «Рудь» — Петро Володимирович Рудь.

«Соціально орієнтована модель дає змогу підприємствам відповідати сучасним ціннісним орієнтаціям суспільства. Я — за прозорий бізнес, чесну сплату податків, офіційну зарплату, постійний розвиток підприємств та місцевої інфраструктури. Дякую за визнання внеску компанії «Рудь» у розвиток рідного Житомира. Будемо й надалі брати участь у проєктах, які роблять наше місто кращим», — прокоментував нагородження Петро Володимирович.

Нагадаємо, що АТ «Житомирський маслозавод» — активне підприємство-благодійник та один із найбільших платників податків у Житомирській області. За 2019 рік податки та збори компанії склали близько 183 млн грн. На підприємстві постійно створюються нові робочі місця та завжди своєчасно виплачується заробітна плата.Як учасник благодійного руху, АТ «Житомирський маслозавод» безперервно допомагає соціально незахищеним верствам населення та підтримує спортивну, культурну, освітню, медичну, духовну сфери Житомира. Особливу увагу компанія приділяє дітям, пенсіонерам та воїнам в АТО, фінансуючи їхню подальшу реабілітацію.Цієї весни компанія «Рудь» передала Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського сучасний апарат штучної вентиляції легень S 1100. А також забезпечила лікувальні установи міста та району понад 2000 спеціальних комбінезонів. >Задля осучаснення екстер’єру міста та водночас зручності житомирян у серпні цього року за підтримки АТ «Житомирський маслозавод» реконструювали годинник на Соборній площі. Замість старої конструкції тут встановили сучасні LED-екрани, які відповідають високим вимогам щодо якості зображення та надійності роботи.