Из-за вспышек COVID-19 на Житомирщине 9 школ закрыли на карантин

В Житомирской области из-за выявленных случаев COVID-19 на карантине находятся 9 школ и 27 классов в различных учебных заведениях.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на главного специалиста отдела общего среднего, дошкольного и инклюзивного образования управления образования и науки Житомирской ОГА Наталью Шевчук.
«В области по состоянию на 9 сентября закрыты 9 учреждений общего среднего образования и 27 классов по отдельным школам. На карантине находятся 2,5 тыс. детей. Для них организована дистанционная форма обучения. Сроки пребывания на карантине разные, но в основном 14 дней», - отметила Шевчук.
Среди больных есть 33 работника учреждений образования и 10 учеников. В отношении персонала школ, то некоторые заболели еще до 1 сентября и не контактировал с детьми.
Шевчук добавила, что на карантин закрыли школы в Житомире, Семеновской ОТГ, Хорошевской ОТГ, Любарской ОТГ, Лугинской ОТГ, Миропольской ОТГ и Ушомирской ОТГ.
Как сообщал «Журнал Житомира
», житомирский лицей перешел на дистанционную форму обучения
после того, как у четверых учителей обнаружили коронавирус.