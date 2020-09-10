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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 10 » 08:23:20

Из-за вспышек COVID-19 на Житомирщине 9 школ закрыли на карантин

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Из-за вспышек COVID-19 на Житомирщине 9 школ закрыли на карантин

 В Житомирской области из-за выявленных случаев COVID-19 на карантине находятся 9 школ и 27 классов в различных учебных заведениях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главного специалиста отдела общего среднего, дошкольного и инклюзивного образования управления образования и науки Житомирской ОГА Наталью Шевчук.
 

«В области по состоянию на 9 сентября закрыты 9 учреждений общего среднего образования и 27 классов по отдельным школам. На карантине находятся 2,5 тыс. детей. Для них организована дистанционная форма обучения. Сроки пребывания на карантине разные, но в основном 14 дней», - отметила Шевчук.


Среди больных есть 33 работника учреждений образования и 10 учеников. В отношении персонала школ, то некоторые заболели еще до 1 сентября и не контактировал с детьми.

Шевчук добавила, что на карантин закрыли школы в Житомире, Семеновской ОТГ, Хорошевской ОТГ, Любарской ОТГ, Лугинской ОТГ, Миропольской ОТГ и Ушомирской ОТГ.

Как сообщал «Журнал Житомира», житомирский лицей перешел на дистанционную форму обучения после того, как у четверых учителей обнаружили коронавирус.
Тэги: Карантин, школы, коронавирус
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