В Житомире работники завода Kromberg & Schubert вышли на митинг. ВИДЕО

В Житомире 9 сентября несколько десятков работников завода «Кромберг энд Шуберт» вышли на митинг для того, чтобы привлечь внимание к тяжелым условиям труда.
По словам митингующих, руководство предприятия запугивает и наказывает работников за мелкие нарушения: опоздание на пару минут с обеда, если во время работы присядешь, по приспущенную маску.
Фото Facebook-пользователя Виктор Викторович
Кроме того, некоторые участники акции утверждают, что их уволили из-за создания профсоюза, который должен защищать права работников.
На заводе говорят, что все увольнения законны.
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