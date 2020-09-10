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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 10 » 08:54:11

В Житомире работники завода Kromberg & Schubert вышли на митинг. ВИДЕО

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В Житомире работники завода Kromberg & Schubert вышли на митинг. ВИДЕО

 В Житомире 9 сентября несколько десятков работников завода «Кромберг энд Шуберт» вышли на митинг для того, чтобы привлечь внимание к тяжелым условиям труда.

По словам митингующих, руководство предприятия запугивает и наказывает работников за мелкие нарушения: опоздание на пару минут с обеда, если во время работы присядешь, по приспущенную маску.

Фото Facebook-пользователя Виктор Викторович

Кроме того, некоторые участники акции утверждают, что их уволили из-за создания профсоюза, который должен защищать права работников.

На заводе говорят, что все увольнения законны.

Сюжет СК1

Тэги: кромберг, митинг, завод, Житомир
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