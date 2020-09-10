В Житомирской области на 9000 грн оштрафовали любителей сжигать траву на полях. ФОТО

В Житомирской области на значительную сумму оштрафовали мужчин, которые поджигали скошенные поле. Инцидент произошел на днях в Коростенском районе, вблизи села Сингаи.
"Государственными инспекторами отдела природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа выявлено и задержано трех "поджигателей" сельскохозяйственных угодий Коростенского района Житомирской области. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа"
, - сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа
.
Нарушителей природоохранного законодательства доставили в отдел полиции, после чего их привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 9180 грн.
"Рейдовые мероприятия на территории области продолжаются и в дальнейшем, призываем граждан быть сознательными и беречь окружающую природную среду"
, - отмечают экологи.
Как сообщал "Журналу Житомира
", в апреле 2020 года Верховная Рада существенно увеличила штрафы
за поджог травы и леса.