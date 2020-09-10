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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 10 » 16:31:40

В Житомирской области на 9000 грн оштрафовали любителей сжигать траву на полях. ФОТО

Сегодня, 16:56:40 457 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на 9000 грн оштрафовали любителей сжигать траву на полях. ФОТО

 В Житомирской области на значительную сумму оштрафовали мужчин, которые поджигали скошенные поле. Инцидент произошел на днях в Коростенском районе, вблизи села Сингаи.

"Государственными инспекторами отдела природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа выявлено и задержано трех "поджигателей" сельскохозяйственных угодий Коростенского района Житомирской области. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа", - сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.



Нарушителей природоохранного законодательства доставили в отдел полиции, после чего их привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 9180 грн.

"Рейдовые мероприятия на территории области продолжаются и в дальнейшем, призываем граждан быть сознательными и беречь окружающую природную среду", - отмечают экологи.

Как сообщал "Журналу Житомира", в апреле 2020 года Верховная Рада существенно увеличила штрафы за поджог травы и леса.

Тэги: штраф, Житомирщина, пожар
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:04:52, Сегодня [Материал]
+1

Очень правильно.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:40:07, Сегодня [Материал]
0

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