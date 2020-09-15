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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 15 » 14:33:06

Космический полумарафон в Житомире пройдет в новом формате – без массового старта

Сегодня, 15:03:06 466 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Космический полумарафон в Житомире пройдет в новом формате – без массового старта

 27 сентября несмотря на адаптивный карантин в Житомире состоится самая масштабное спортивное событие - «Космический Новая Почта Полумарафон».

Организаторы говорят: учли все карантинные нормы и рекомендации и решили провести забег в инновационном формате.
 

«Место старта и финиша - на площади им. Королева. Общего старта не будет, чтобы не создавать скопления людей, и участники стартуют самостоятельно. Результаты будут определяться с помощью GPS-трекера и приложения STRAVA в мобильном телефоне или наручных девайсах. Они импортируют нам треки, и мы составляем финишный протокол. За десять дней до старта участникам будет отправлены стартовые пакеты, в которых ранец, вода, антисептик, маска. Брендовые носки и стартовый номер, с которым участник преодолевает дистанцию», - говорит Максим Кривенко организатор соревнований, соучредитель NewRun и марафонец.






О подробностях будущего забега рассказали в городском совете:
 
  • Во время забегов не будет допускаться скопление людей, а все локации создаются со строгим соблюдением правил безопасности;
  • Локации с пунктами поддержки участников старта будут работать с 7:00 до 14:00;
  • Кроме Житомира, будут открыты локации еще в 2 городах Украины - Полтаве и Киеве;
  • Учет времени и протокол, в условиях карантина, будет создан на базе треков из приложения STRAVA;
  • Участники должны стартовать до 11.00 и финишировать до 14.00. Маршрут соответствующей дистанции каждый участник выбирает себе самостоятельно;
  • Забеги проводятся на дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км. Командные и детские забеги в этом году не проводятся;
  • На площади им. С.П. Королева обустроят локацию для старта и финиша;
  • 20 сентября в 8:00 на ул. Михайловской триатлетка Анна Абдулова расскажет, как правильно подготовиться к забегу. В рамках подготовки к полумарафону все желающие смогут задать вопросы спортсменке;
  • Все участники ивента получат медали от Новой Почты и подарки.

В этом году «Космический Новая Почта Полумарафон» в Житомире состоится в пятый раз.

Тэги: Житомир, Бег, полумарафон
Комментариев: 1
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 18:49:08, Сегодня [Материал]
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