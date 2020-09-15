Космический полумарафон в Житомире пройдет в новом формате – без массового старта

«Место старта и финиша - на площади им. Королева. Общего старта не будет, чтобы не создавать скопления людей, и участники стартуют самостоятельно. Результаты будут определяться с помощью GPS-трекера и приложения STRAVA в мобильном телефоне или наручных девайсах. Они импортируют нам треки, и мы составляем финишный протокол. За десять дней до старта участникам будет отправлены стартовые пакеты, в которых ранец, вода, антисептик, маска. Брендовые носки и стартовый номер, с которым участник преодолевает дистанцию», - говорит Максим Кривенко организатор соревнований, соучредитель NewRun и марафонец.