Космический полумарафон в Житомире пройдет в новом формате – без массового старта

27 сентября несмотря на адаптивный карантин в Житомире состоится самая масштабное спортивное событие - «Космический Новая Почта Полумарафон».
Организаторы говорят: учли все карантинные нормы и рекомендации и решили провести забег в инновационном формате.
«Место старта и финиша - на площади им. Королева. Общего старта не будет, чтобы не создавать скопления людей, и участники стартуют самостоятельно. Результаты будут определяться с помощью GPS-трекера и приложения STRAVA в мобильном телефоне или наручных девайсах. Они импортируют нам треки, и мы составляем финишный протокол. За десять дней до старта участникам будет отправлены стартовые пакеты, в которых ранец, вода, антисептик, маска. Брендовые носки и стартовый номер, с которым участник преодолевает дистанцию», - говорит Максим Кривенко организатор соревнований, соучредитель NewRun и марафонец.
О подробностях будущего забега рассказали в городском совете:
- Во время забегов не будет допускаться скопление людей, а все локации создаются со строгим соблюдением правил безопасности;
- Локации с пунктами поддержки участников старта будут работать с 7:00 до 14:00;
- Кроме Житомира, будут открыты локации еще в 2 городах Украины - Полтаве и Киеве;
- Учет времени и протокол, в условиях карантина, будет создан на базе треков из приложения STRAVA;
- Участники должны стартовать до 11.00 и финишировать до 14.00. Маршрут соответствующей дистанции каждый участник выбирает себе самостоятельно;
- Забеги проводятся на дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км. Командные и детские забеги в этом году не проводятся;
- На площади им. С.П. Королева обустроят локацию для старта и финиша;
- 20 сентября в 8:00 на ул. Михайловской триатлетка Анна Абдулова расскажет, как правильно подготовиться к забегу. В рамках подготовки к полумарафону все желающие смогут задать вопросы спортсменке;
- Все участники ивента получат медали от Новой Почты и подарки.
В этом году «Космический Новая Почта Полумарафон» в Житомире состоится в пятый раз.