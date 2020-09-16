Безопасность дорожного движения: впервые на житомирской улице монтируют катафоты. ФОТО

Впервые в Житомире в проезжую часть монтируют светоотражающие элементы - катафоты. Их днях начали устанавливать по улице Чудновской.
Об этом в соцсети сообщает
Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.
"Это еще один шаг для повышения безопасности дорожного движения в нашем городе. Указанные элементы улучшают до 70% видимость на дорогах в вечернее время"
, - говорят в управлении.
С помощью катафотов выделяют разметку, в том числе пешеходные переходы.
Стоит добавить, размечать дороги общего пользования светоотражающими вставками разрешили недавно - в 2019 году. Для этого были внесены изменения в ДБН.