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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 16 » 08:58:17

Безопасность дорожного движения: впервые на житомирской улице монтируют катафоты. ФОТО

Сегодня, 09:19:45 2364 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Безопасность дорожного движения: впервые на житомирской улице монтируют катафоты. ФОТО

 Впервые в Житомире в проезжую часть монтируют светоотражающие элементы - катафоты. Их днях начали устанавливать по улице Чудновской.

Об этом в соцсети сообщает Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.

"Это еще один шаг для повышения безопасности дорожного движения в нашем городе. Указанные элементы улучшают до 70% видимость на дорогах в вечернее время", - говорят в управлении.

С помощью катафотов выделяют разметку, в том числе пешеходные переходы.

Стоит добавить, размечать дороги общего пользования светоотражающими вставками разрешили недавно - в 2019 году. Для этого были внесены изменения в ДБН.











Тэги: Житомир, катафот, улица, светоотражатель
Комментариев: 10
RaID
1 Сергій (RaID)   • 09:32:24, Сегодня [Материал]
+6

Де міст теж будуть монтувати? А то стабільно народ скорочує півшишечкі маршруту виїзжаючі на зустрічну смугу. Це легко бачити по тому як у таких місцях швидко зникає розмітка. Якщо у ній будуть катафоти, то як мінімум буде бумцати під колесами.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 09:47:02, Сегодня [Материал]
+2

я взагалі не розумію, чому там досі немає відбійника.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:36:06, Сегодня [Материал]
0

Кугути та совки викрутять собі на дачі.
velcade
4 Санитар (velcade)   • 11:04:57, Сегодня [Материал]
+1

Да неее, уберут отвалом вместе со снегом.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 13:44:18, Сегодня [Материал]
0

Вы лежачих полицейских зимой видите? Вот точно так же катафоты снимут на зимний сезон, логично же, не?
velcade
8 Санитар (velcade)   • 14:06:32, Сегодня [Материал]
0

А Вы выдели что с асфальтом в местах крепления этих полицейских? То же самое и тут будет - влага, мороз, трещины. И далее...
master_zr
6 master (master_zr)   • 12:32:06, Сегодня [Материал]
+1

нащо та фігня на дачі?
SlavaNibiru
9 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:50:17, Сегодня [Материал]
0

Це риторичне питання для несунів з епохи дефіциту. Навіщо в гаражі тротуарні решітки з ливнівок або трава з футбольного газону? Аби було.
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 11:31:54, Сегодня [Материал]
0

Мегановина! Ці 12 катафотів забили всі стрічки житомирських новин зі вчора! :)))
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 17:32:43, Сегодня [Материал]
0

когда кто-то на мотоцикле или хрустике попадёт колесом - будет мясо
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