В Житомире нашли пикап, водитель которого сбил пешехода и скрылся. ФОТО

В Житомире случайно нашли автомобиль, водитель которого неделю назад сбил человека и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в патрульной полиции, ДТП произошло 13 сентября на перекрестке улиц Льва Толстого и Большой Бердичевской.
"На пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пешехода госпитализировали в городскую больницу", - отмечают правоохранители.
Камеры наблюдения зафиксировали авто нарушителя - пикап ИЖ. Этот довольно редкий для наших улиц автомобиль с 13 сентября объявили в розыск. 21 сентября во время патрулирования улицы Королёва патрульные заметили пикап, который по внешним признакам подпадал под ориентировку.
Патрульные полицейские обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей городского отдела полиции. Сейчас устанавливается местонахождение владельца автомобиля.