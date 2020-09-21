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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 21 » 15:59:23

В Житомире нашли пикап, водитель которого сбил пешехода и скрылся. ФОТО

Вчера, 16:21:23 1020 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире нашли пикап, водитель которого сбил пешехода и скрылся. ФОТО

 В Житомире случайно нашли автомобиль, водитель которого неделю назад сбил человека и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили "Журналу Житомира" в патрульной полиции, ДТП произошло 13 сентября на перекрестке улиц Льва Толстого и Большой Бердичевской.
 

"На пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пешехода госпитализировали в городскую больницу", - отмечают правоохранители.


Камеры наблюдения зафиксировали авто нарушителя - пикап ИЖ. Этот довольно редкий для наших улиц автомобиль с 13 сентября объявили в розыск. 21 сентября во время патрулирования улицы Королёва патрульные заметили пикап, который по внешним признакам подпадал под ориентировку.

Патрульные полицейские обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей городского отдела полиции. Сейчас устанавливается местонахождение владельца автомобиля.



Тэги: дтп, Житомир
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