В Житомире 70% домов получили акты о готовности к отопительному сезону

В Житомире 93% домов готовы к отопительному сезону. Они прошли первую проверку тепловой инспекции. Об этом сообщает КП "Житомиртеплокоммунэнерго
".
Сейчас часть управителей и ОСМД устраняют недостатки и готовятся к повторной проверке тепловой инспекции.
"70% домов из тех, что завершили первую проверку, уже прошли вторую и получили акт о готовности системы теплоснабжения к заполнению. В последние годы наблюдается хорошая динамика по подготовке домов к отопительному сезону"
, - информирует коммунальное предприятие.
ЖТКЭ связывает это с тем, что ОСМД больше занимаются наведением порядка во внутренних сетях, заменяют оборудование.
Напомним, ранее исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго". Старт отопительного сезона в Житомире был под угрозой срыва
.