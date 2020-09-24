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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 24 » 08:31:15

В Житомире 70% домов получили акты о готовности к отопительному сезону

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В Житомире 70% домов получили акты о готовности к отопительному сезону

 В Житомире 93% домов готовы к отопительному сезону. Они прошли первую проверку тепловой инспекции. Об этом сообщает КП "Житомиртеплокоммунэнерго".

Сейчас часть управителей и ОСМД устраняют недостатки и готовятся к повторной проверке тепловой инспекции.

"70% домов из тех, что завершили первую проверку, уже прошли вторую и получили акт о готовности системы теплоснабжения к заполнению. В последние годы наблюдается хорошая динамика по подготовке домов к отопительному сезону", - информирует коммунальное предприятие.

ЖТКЭ связывает это с тем, что ОСМД больше занимаются наведением порядка во внутренних сетях, заменяют оборудование.

Напомним, ранее исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго". Старт отопительного сезона в Житомире был под угрозой срыва.
Тэги: Житомир, ЖТКЭ, отопительный сезон
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