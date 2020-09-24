В Житомире возле студенческих общежитий произошла стрельба, одного человека забрала скорая

В Житомире ночью 23 сентября во время ссоры между людьми один из участников конфликта начал стрелять. По информации полиции, события разворачивались возле общежитий по улице Франко.
"Около 22 часов инспекторам полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий на улице Ивана Франко. Когда патрульные прибыли на место вызова то выяснили, что знакомый заявителю гражданин совершил несколько выстрелов из пневматического оружия в ногу, живот и в голову. Заявитель сообщил патрульным полицейским место вероятного пребывания лица, стрелявшего в него", - сообщает патрульная полиция.
Полицейские вызвали скорую и передали мужчину медикам.
При обследовании прилегающей к месту происшествия территории патрульные обнаружили гражданина, который открыл стрельбу.
"Как пояснил патрульным мужчина, он совершил несколько выстрелов в заявителя в связи с конфликтом, который у них возник"
, - отмечают правоохранители.
Патрульные полицейские обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей городского отдела полиции.