В Житомире возле студенческих общежитий произошла стрельба, одного человека забрала скорая

"Около 22 часов инспекторам полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий на улице Ивана Франко. Когда патрульные прибыли на место вызова то выяснили, что знакомый заявителю гражданин совершил несколько выстрелов из пневматического оружия в ногу, живот и в голову. Заявитель сообщил патрульным полицейским место вероятного пребывания лица, стрелявшего в него", - сообщает патрульная полиция.