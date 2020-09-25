Художник Юрий Камышный откроет в Житомире серию выставок

29 сентября в Житомирском областном литературном музее состоится открытие выставки «Жизнь на бумаге» Юрия Камышного и молодых художников. Об этом «Журналу Житомира
» рассказали в облгосадминистрации.
Выставка является частью художественного проекта Юрия Камышного «Творческий путь» - в течение трех месяцев художник представляет три выставки: «Путевые зарисовки», «Жизнь на бумаге» и «Неизвестный Камышный».
До 30 октября в Доме украинской культуры будет экспонироваться выставка «Путевые зарисовки», на которой представлены работы, созданные художником во время странствий по разным странам мира.
Также в начале октября в «Місцевому Навколокультурному Простірі» откроется выставка «Неизвестный Камышный», где будут представлены ранние произведения художника, а также работы, которые хранятся в частных коллекциях. Некоторые из них были похищены и считались потерянными и благодаря неравнодушным людям - возвращены в коллекцию.
В трех выставочных площадках города одновременно будут экспонироваться около 200 работ. Проект продлится до конца осени.
Фото: Марта Яроцкая