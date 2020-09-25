Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 25.09.2020    18:51:06
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 25 » 16:15:29

Художник Юрий Камышный откроет в Житомире серию выставок

Сегодня, 16:28:29 222 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Художник Юрий Камышный откроет в Житомире серию выставок

 29 сентября в Житомирском областном литературном музее состоится открытие выставки «Жизнь на бумаге» Юрия Камышного и молодых художников. Об этом «Журналу Житомира» рассказали в облгосадминистрации.

Выставка является частью художественного проекта Юрия Камышного «Творческий путь» - в течение трех месяцев художник представляет три выставки: «Путевые зарисовки», «Жизнь на бумаге» и «Неизвестный Камышный».

До 30 октября в Доме украинской культуры будет экспонироваться выставка «Путевые зарисовки», на которой представлены работы, созданные художником во время странствий по разным странам мира.

Также в начале октября в «Місцевому Навколокультурному Простірі» откроется выставка «Неизвестный Камышный», где будут представлены ранние произведения художника, а также работы, которые хранятся в частных коллекциях. Некоторые из них были похищены и считались потерянными и благодаря неравнодушным людям - возвращены в коллекцию.

В трех выставочных площадках города одновременно будут экспонироваться около 200 работ. Проект продлится до конца осени.

Фото: Марта Яроцкая
Тэги: Камышный, художник, Выставка, картины
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus