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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 29 » 08:29:14

Громады Житомирской области получат 16 новых школьных автобусов

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Громады Житомирской области получат 16 новых школьных автобусов

 Житомирская облгосадминистрация провела тендер на закупку 16 школьных автобусов. Тендерные торги выиграло общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Эталон авто».

Как стало известно «Журналу Житомира», за партию из 16 автобусов «Эталон А08116Ш» ОГА заплатит 30,58 млн грн. То есть один автобус стоит 1,91 млн грн.

«Это специализированные школьные автобусы, оборудованные проблесковыми маячками на крыше по его углам, имеют соответствующие предупредительные надписи («Школьный автобус») на бортах и ​​знаки ограничения скорости («70», «Осторожно дети») на заднем и лобовом стекле. Автобусы рассчитаны на перевозку 32 пассажиров», - пояснили в Житомирской ОГА.

Два автобуса получит Вчорайшенская ОТГ, и по одному автобусу - Романовский район, Овручская, Любарская, Городницкая, Емильчинская, Радомышльская, Олиевская, Словечанская, Чудновская, Иршанская, Глубочицкая, Новоборовская, Чоповицкая и Станишевская объединеннеы территориальные громады.

Согласно условиям тендера, автобусы должны быть поставлены до 1 декабря 2020 года.

Тэги: тендер, Житомирская область, школы, автобус
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