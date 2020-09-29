Олена Розенблат допомогла людям повернути соціальний ринок на Польовій у Житомирі

За словами людей, конструкцію, яка слугувала прилавком, демонтували на початку квітня, згодом, кілька місяців обіцяли повернути, і лише після втручання Олени Розенблат продавцям повернули торговельний ряд.



«Ми дуже вдячні, куди ми б не зверталися, ніхто не допоміг, лише одна людина. Це дуже дорога нам людина, ми будемо завжди її підтримувати, адже вона підтримала нас у нелегкий час. Ми пенсіонери і не можемо вижити за таку пенсію, а вона нам допомогла, ми їй дуже вдячні», - каже продавчиня Галина Савчук.



Втім, люди кажуть, що новий прилавок менший за розміром, відповідно розрахований на менше місць, -повідомляє Житомир.інфо.

«Люди не стануть і це буде сварка, кожен хоче сховатися від дощу. Тому ми просимо, щоб трохи додали», - каже продавчиня Галина Савчук.

Люди, які продають продукцію власного виробництва, мають права на гідні умови, переконана Олена Розенблат. За її словами, продавцям мають встановити прилавок розміром, відповідним до їх потреб.



«Тут торгують ті люди, які виростили свою власну продукцію, не перекупи, які на базарі купують і тут перепродують - це люди, які з самого ранку їдуть на свої городи, збирають врожай і тут намагаються продати. Я дуже рада, що було повернене майно, комунальне майно, що воно зараз тут встановлюється. Наразі воно не таких розмірів і це також питання, адже дана конструкція має бути саме таких розмірів, як була. Ще буду звертатися, щоб тут був порядок. Вважаю, що тут необхідно встановити відеонагляд, який забезпечує спокій в нічний час, а також робота правоохоронних органів, які мають дивитися, щоб тут був порядок», - говорить співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії», кандидатка на посаду міського голови Олена Розенблат.





Пресслужба кандидатки на посаду міського голови Олени Розенблат

