Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 08.10.2020    19:54:01
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 8 » 16:15:17

Олена Розенблат: «Житомиряни повинні жити у гідних умовах». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 16:16:34 502 12 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Олена Розенблат: «Житомиряни повинні жити у гідних умовах». ВІДЕО

 Катерина Власюк - пенсіонерка, їй 65, живе сама, на Кибальчича, 11. Жінка розповідає –  їхній будинок у жахливому стані, а комунальникам до нього і діла нема.

«Найбільше тривожить підвал, у нас постійно підтоплений підвал, запахи жахливі, особливо коли сонце світить, вікна то ми відкриваємо, але... він же не закривається цей підвал. Під’їзд, ллється вода, кожен раз більше і більше, оце тільки дощ пішов вода ллється об ці плити, прямо тут цілі калюжі в коридорі. Боже, за десять років при мені ні разу не робили ремонт», –  каже Катерина Власюк

Ось вихід на спільний балкон, тут ситуація невтішна. Такий же вигляд мають і вікна у під’їзді – частини вікна просто нема. Активні мешканці будинку на Кибальчича, 11 вже вдруге звертаються за допомогою до Олени Розенблат, співзасновниці громадської організації «За Житомир твоєї мрії». Олена Розенблат каже – у тарифі на комунальні послуги  передбачені витрати на ремонт, але, як кажуть мешканці, 23 роки тут ніхто ремонт не робив.
 

«Незабаром опалювальний сезон, ну і мені це дивно, про яку енергоефективність можна вести мову, коли ось такі вікна та ось такий стан», –  розповідає Олена Розенблат, кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».



Олена Розенблат вирішила показати мешканцям будинку Кибальчича, 11 успішне ОСББ «Київська, 52», де обслуговуюча компанія робить все для комфорту своїх мешканців –  утеплений будинок, двері з кодовими замками, нові вікна, доглянута прибудинкова територія та дитячий майданчик. Тут оплата менша, а послуги якісні.
 

«Коли людина виходить зі своєї квартири, оце має бути Житомир твоєї мрії, це мають бути охайні, гарні, чисті під’їзди, це має бути доглянута прибудинкова територія, це має бути двері і заасфальтована територія, майданчик для дітей, можливо ще майданчик для вигулу собак, спеціально відведена територія для сміття, тобто ось цей комфорт - це і має бути Житомир твоєї мрії», – каже Олена Розенблат  кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».



Тариф на утримання будинку на Кібальчича,11 приблизно 6 гривень за квадратний метр, а на Київській, 52 - близько 3-х - ця частина незмінна, ще одна частина йде на погашення тіла кредитів. Тобто жителі на Кибальчича, 11 платять більше, але результатів не бачать. Про свої враження від зустрічі з успішним ОСББ розповідає Катерина Власюк.

«Ну і що я можу сказати, ну все сподобалося, ну все. Порівняно з нашим будинком, то тут взагалі шикарно. Вона ну пішла на уступки нам, допомагає нам, початок нас влаштовує. Да, поки влаштовує. З нами ніхто так не розмовляв, нам ніхто не показував, тільки приходили до нас хто балотувалися в ці депутати, з нами ніхто так не розмовляв, як Олена Соломонівна», - каже Катерина Власюк.
 


Будинок Кибальчича, 11:








 

Будинок ОСББ «Київська, 52»:



Тэги: Елена Розенблат, кандидат в мэры, выборы 2020
Комментариев: 12
den2016
1 Деня (den2016)   • 16:38:24, Сегодня [Материал]
0

Ну так отремонтируйте этот дом, ато как всегда поболтали, попиарились и разбежались
aptik
2 Артем (aptik)   • 17:12:44, Сегодня [Материал]
+1

Наверное все остальное время вне выборов кандидаты все тоже самое делают только не на камеру.

Нет.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:20:55, Сегодня [Материал]
-1

А кого Она должна пиарить? Сухомлин довьёл до ручки имущество народа...вот что Я увидел. По дорогам проехать низя. а на носу морозы.....Заигрался.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:40:09, Сегодня [Материал]
0

Завтра сессия города Житомира. У Вас есть возможность стать звездой. дело в том что завтра будут дарить землю депутату Мойсееву. Аттошников послали , детей и многодетных мам ттоже, а Мойсееву дают землю. пойдите и Мойсеева и Сухомлина.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:42:16, Сегодня [Материал]
-1

Кстатти этто касается всех кандидатов в Мэры города Житомира и кандидатов в депутаты. Мы- народ хотим увидеть справедливость
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:46:20, Сегодня [Материал]
0

Себе красивым будут раздавать землю.
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 17:49:01, Сегодня [Материал]
+1

Наважаться таки створити ОСББ, ось відео як це зробити та на що звернути увагу при створенні
https://youtu.be/_v2FbuwvhdI
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:50:22, Сегодня [Материал]
0

Атошник Олександр Швецов ! Завтра коммунистто-регионалу,БПП . "Пропозыция" всё в одном лице Мойсееву будут даритть землю депутаты горсовета. Пойдеш на сессию ?
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:01:30, Сегодня [Материал]
-1

Ау Швецоов? вот так всегда....наше дело не рожать сунул - вынул и бежать
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:03:39, Сегодня [Материал]
-1

Может Евдокимов сходит на сессию и зарубает крадижку ЗЕМЛИ народной.?
1-10 11-12
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus