Олена Розенблат: «Житомиряни повинні жити у гідних умовах». ВІДЕО

Катерина Власюк - пенсіонерка, їй 65, живе сама, на Кибальчича, 11. Жінка розповідає – їхній будинок у жахливому стані, а комунальникам до нього і діла нема.
«Найбільше тривожить підвал, у нас постійно підтоплений підвал, запахи жахливі, особливо коли сонце світить, вікна то ми відкриваємо, але... він же не закривається цей підвал. Під’їзд, ллється вода, кожен раз більше і більше, оце тільки дощ пішов вода ллється об ці плити, прямо тут цілі калюжі в коридорі. Боже, за десять років при мені ні разу не робили ремонт», – каже Катерина Власюк
Ось вихід на спільний балкон, тут ситуація невтішна. Такий же вигляд мають і вікна у під’їзді – частини вікна просто нема. Активні мешканці будинку на Кибальчича, 11 вже вдруге звертаються за допомогою до Олени Розенблат, співзасновниці громадської організації «За Житомир твоєї мрії». Олена Розенблат каже – у тарифі на комунальні послуги передбачені витрати на ремонт, але, як кажуть мешканці, 23 роки тут ніхто ремонт не робив.
«Незабаром опалювальний сезон, ну і мені це дивно, про яку енергоефективність можна вести мову, коли ось такі вікна та ось такий стан», – розповідає Олена Розенблат, кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».
Олена Розенблат вирішила показати мешканцям будинку Кибальчича, 11 успішне ОСББ «Київська, 52», де обслуговуюча компанія робить все для комфорту своїх мешканців – утеплений будинок, двері з кодовими замками, нові вікна, доглянута прибудинкова територія та дитячий майданчик. Тут оплата менша, а послуги якісні.
«Коли людина виходить зі своєї квартири, оце має бути Житомир твоєї мрії, це мають бути охайні, гарні, чисті під’їзди, це має бути доглянута прибудинкова територія, це має бути двері і заасфальтована територія, майданчик для дітей, можливо ще майданчик для вигулу собак, спеціально відведена територія для сміття, тобто ось цей комфорт - це і має бути Житомир твоєї мрії», – каже Олена Розенблат кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».
Тариф на утримання будинку на Кібальчича,11 приблизно 6 гривень за квадратний метр, а на Київській, 52 - близько 3-х - ця частина незмінна, ще одна частина йде на погашення тіла кредитів. Тобто жителі на Кибальчича, 11 платять більше, але результатів не бачать. Про свої враження від зустрічі з успішним ОСББ розповідає Катерина Власюк.
«Ну і що я можу сказати, ну все сподобалося, ну все. Порівняно з нашим будинком, то тут взагалі шикарно. Вона ну пішла на уступки нам, допомагає нам, початок нас влаштовує. Да, поки влаштовує. З нами ніхто так не розмовляв, нам ніхто не показував, тільки приходили до нас хто балотувалися в ці депутати, з нами ніхто так не розмовляв, як Олена Соломонівна», - каже Катерина Власюк.
Нет.
https://youtu.be/_v2FbuwvhdI