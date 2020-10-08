Олена Розенблат: «Житомиряни повинні жити у гідних умовах». ВІДЕО

«Незабаром опалювальний сезон, ну і мені це дивно, про яку енергоефективність можна вести мову, коли ось такі вікна та ось такий стан», – розповідає Олена Розенблат , кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».

«Коли людина виходить зі своєї квартири, оце має бути Житомир твоєї мрії, це мають бути охайні, гарні, чисті під’їзди, це має бути доглянута прибудинкова територія, це має бути двері і заасфальтована територія, майданчик для дітей, можливо ще майданчик для вигулу собак, спеціально відведена територія для сміття, тобто ось цей комфорт - це і має бути Житомир твоєї мрії», – каже Олена Розенблат кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».