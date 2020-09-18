Олена Розенблат підтримала команду «Автомобіліст» на Кубку міського голови з футзалу. ВІДЕО

Шалені емоції та підтримка вболівальників, - у такій атмосфері у Житомирі проходив фінальний поєдинок Кубку міського голови з футзалу між командами «Автомобіліст» та ГУНП. Підтримати команду «Автомобіліст» прийшла меценатка Олена Розенблат. Саме ця команда за результатами гри і стала володарем кубку.

«Команда виграла по пенальті, емоції тут видно було, що команди всі вболівали: і з команди суперник ГУНП і наша команда «Автомобіліст». Військова частина 3358 сьогодні прийшла підтримати у повному складі нашу команду. Хлопці проявили себе на високому рівні, показали справжній футбол Житомира, найкращі футболісти та золоті хлопці», - говорить президент клубу «Автомобіліст» Андрій Штепінський, повідомляє zhitomir.info

Президент клубу «Автомобіліст» каже, що Олена Розенблат допомагає ветеранам не тільки у спорті.

«Не тільки сьогодні, а й постійно підтримує, мій хороший друг, однокласник Олена Розенблат. Вона постійно нас підтримує не тільки тут, коли ми знаходимось на футбольному полі, а й в зоні АТО. Постійна допомога йде від Фонду Олени Розенблат. Ми вдячні фонду і особисто Олені, як людині. Я особисто знаю, що це дуже хороша людина, яка завжди допомагає не тільки нашій частині, а й 95-тій бригаді та й іншим частинам», - розповідає Андрій Штепінський.

Сама ж меценатка ділиться: подібні ініціативи підтримує із задоволенням.











«Сьогодні отримала шалені емоції, згадала, що навчалася в спецкласі і у нас серед хлопців була команда з футболу. Я дуже дякую своєму однокласнику Андрію Штепінському, що він підтримав цей рух, за те, що також залучив і мене. Я маю можливість підтримати цих хлопців і цей шалений дух спорту і футболу. Насправді я завжди відгукуюсь на прохання і підтримку ініціатив. Мені приємно, що людина ініціативна, активна і їй дійсно вдалося подарувати нам всім сьогодні свято», - каже керівник громадської ініціативи «За Житомир вашої мрії» Олена Розенблат.



