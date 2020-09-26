Олена Розенблат йде на вибори міського голови Житомира - заява

Засновник ГО “За Житомир твоєї мрії” Олена Розенблат на своїй сторінці у Фейсбук зробила офіційну заяву, у якій зазначила, що вона вирішила балотуватись на посаду Житомирського міського голови.
Доброго дня, друзі!
Останнім часом я часто чую фразу – «хоч щось робиться». Особисто мене цей вислів дратує. Адже, в моєму розумінні, це абстрактне «хоч щось» – це втрачений час і можливості для нашого міста.
Я багато років працюю з людьми і для людей. В моєму трудовому «досьє» – перетворення збанкрутілих підприємств на найкращі в Україні, керівництво благодійним Фондом родини Розенблат, який допомагає тисячам людей, побудова першого і поки що єдиного в Житомирі житлового комплексу-кварталу «Фаворит»; будівництво об’єктів інфраструктури: Житомирської набережної, казарм і гуртожитків для військових, спортивних і дитячих майданчиків.
Я хочу, щоб Житомир був квітучим, комфортним і європейським! І для цього у нашого міста є всі можливості. Тому вирішила балотуватись на посаду Житомирського міського голови, щоб мати більше можливостей для досягнення цієї мети.
Політики думають про наступні вибори, а державники – про наступні покоління. Цей вислів став для мене гаслом. Я намагаюсь бути тією людиною, яка створює та думає про майбутнє вже сьогодні. Впевнена, що зможу створити по-справжньому успішне і безпечне місто для кожного з нас, щоб ми з вами пишались рідним Житомиром і тим, яким він стане в найближчому майбутньому.
А «Житомир твоєї мрії» – це не просто гасло! Це моя стратегія! Це – чисті і відремонтовані під’їзди, дитячі майданчики у дворах, заасфальтовані провулки і прибудинкові території. Це зручний транспорт, це комплексний підхід до реконструкцій і будівництв. Це організована робота комунальних служб, які зобов’язані якісно і відповідально виконувати свою роботу. Я бачу, що потрібно змінювати уже сьогодні! Я знаю, як зробити Житомир містом нашої з вами мрії, містом, де усе буде для його мешканців.
Вважаю, що п’ять років – більше ніж достатньо для втілення цих змін. Я зможу створити по-справжньому успішне, квітуче і безпечне місто для кожного з нас. Разом з надійною командою Юлії Тимошенко, ми втілимо стратегію розвитку «Житомир твоєї мрії». Разом з «Батьківщиною» я зможу зробити все, аби ми пишались рідним містом!
Дякую усім за підтримку, за віру і за цю можливість.
За Житомир твоєї мрії!
Олена Розенблат, майбутній кандидат на посаду міського голови Житомира
Нагадаємо, 19 вересня у Житомирі відбулась конференція Житомирської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року. На ній було прийнято рішення висунути кандидатом на посаду міського голови Житомира від «Батьківщини» Олену Соломонівну Розенблат. 22 вересня представники партії подали документи до Житомирської міської територіальної виборчої комісії на реєстрацію Олени Розенблат, як кандидата посаду міського голови Житомира від ВО «Батьківщина».