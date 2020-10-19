«Житомиряни заслуговують на комфортний  і безпечний транспорт. Я зроблю це за два роки», - Олена Розенблат. ВІДЕО

«Житомиряни заслуговують на комфортний і безпечний транспорт, - переконана Олена Розенблат. Замість ефективного підприємства КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління», міська влада щорічно витрачає 200 млн грн на покриття збитків, а це по вартості дві нові сучасні школи.



Успішний досвід наших сусідів – зокрема м.Вінниця показує, що міський транспорт може бути зручним, безпечним та навіть прибутковим. Я зроблю це за два роки», - заявляє Олена Розенблат у своєму зверненні до житомирян.