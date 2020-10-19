«Житомиряни заслуговують на комфортний  і безпечний транспорт. Я зроблю це за два роки», - Олена Розенблат. ВІДЕО

Кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат в разі перемоги на місцевих виборах має намір реформувати транспортну сферу Житомира.
Про це вона заявила у неділю у своєму відео-зверненні до житомирян.
«Житомиряни заслуговують на комфортний і безпечний транспорт, - переконана Олена Розенблат. Замість ефективного підприємства КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління», міська влада щорічно витрачає 200 млн грн на покриття збитків, а це по вартості дві нові сучасні школи.
Успішний досвід наших сусідів – зокрема м.Вінниця показує, що міський транспорт може бути зручним, безпечним та навіть прибутковим. Я зроблю це за два роки», - заявляє Олена Розенблат у своєму зверненні до житомирян.
Реалізація цього завдання передбачена у стратегічному плані «Житомир твоєї мрії», розділ якого «Комфортний транспорт» включає:
Визначення єдиного генерального перевізника КП «ЖТТУ» (термін виконання – 2 роки)
Розробка прозорих та економічно обгрунтованих тарифів за проїзд (термін виконання – 1 рік)
Впровадження єдиного квитка у всіх видах громадського транспорту Житомира, включаючи маршрутки (термін виконання – 2 роки)
Контроль за рухом транспорту та дотриманням графіку руху. Обов'язкове встановлення на кожному транспортному засобі працюючого GPS-трекера (термін виконання – 8 місяців)
Регулярна перевірка технічного стану транспортних засобів (термін виконання – 6 місяців)
Створення конкурентного середовища серед перевізників – підвищення якості міських перевезень (термін виконання – 1 рік)
Забезпечення пільгового проїзду для незахищених верств населення, школярів, медиків та вчителів (термін виконання – 2 роки).
Як повідомлялося раніше, нещодавно Олена Розенблат презентувала свою програму кандидата – стратегічний план «Житомир твоєї мрії», яку вона написала разом з житомирянами. 8 програм, які охоплюють усі сфери життєдіяльності: «Комфортний Житомир для кожного», «Якісні комунальні послуги. Питна вода. Тепло», «Комфортний транспорт», «Сучасна медицина», «Якісна освіта», «Розвиток спорту, культури та туризму», «Соціальна сфера» та «Успішний бізнес».
Пресслужба Олени Розенблат, кандидатки на посаду Житомирського міського голови, співзасновниці ГО «За Житомир твоєї мрії».
И все ей мало.