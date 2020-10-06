Олена Розенблат: «Мені надзвичайно приємно, що в моїй команді є такі люди, як Оксана Рибак». ВІДЕО

Повернулася додому та вирішила змінювати своє місто. Оксана Рибак 7 років жила та навчалася в Німеччині. Має унікальну для України освіту - енергетичний експерт у сфері будівництва. В Мюнхені побудувала чимало будинків, є навіть такі в яких повністю відсутня система опалення.

«Вони на стільки утеплені, там правильні вікна, там правильні двері, дах, використання сонячних батарей, теплових насосів і тому там немає системи опалення», - каже Оксана Рибак, представниця ГО «За Житомир твоєї мрії», кандидатка в депутати Житомира.

В Житомирі Оксана Рибак займається підприємницькою діяльністю. Вона представниця відповідального бізнесу. На прохання мешканців будинку на Вулиці Князів Острозьких,112, в якому працює, замінила всі вікна та двері — це 9 поверхів і 4 під'їзди.

«В мене з цим будинком пов’язано досить багато, тому що я тут проводжу найбільше свого часу, оскільки я в цьому будинку не проживаю, але я в цьому будинку працюю. І мені захотілось віддячити мешканцям цього будинку, тому що вони підтримують сферу моєї діяльності», - розповідає Оксана Рибак, представниця ГО «За Житомир твоєї мрії», кандидатка в депутати Житомира.

За 3 роки існування ОСББ жодної допомоги від місцевої влади не отримали, власних коштів також недостатньо, тому вирішили звернутися до Оксани Рибак — розповідає голова ОСББ «Свій дім 112» Валентин Філіпчик: «Завдячуючи ще Рибак Оксані, вона нам допомагала і трошки труби замінювати, труби в підвалі на металопластикові. Ось люди погодилися нам допомогти, безкорисно, не те що якісь умови, просто сказали, є можливість — ми вам по трішки”

Вікна та двері в під'їздах - це лише перші кроки до енергоефективності та низької платіжки за комунальні послуги.



«Ми можемо зробити місцеву програму по енергоощадженню, де місто буде підтримувати цю програму та коштом цієї програми ми можемо утеплити будинок, ми можемо утеплити дах, замінити вікна та це як мінімум збереже 60 відсотків нашої квитанції по опаленню. Це взагалі реально навіть більше, ніж люди про це все думають», - каже Оксана Рибак, представниця ГО «За Житомир твоєї мрії», кандидатка в депутати Житомира.





Оксана Рибак — член команди Олени Розенблат. Олена Розенблат співзасновниця громадської організації «За Житомир твоєї мрії» каже, Житомир має починатися з низької платіжки, гарного під'їзду та прибудинкової території, і її команда має досвід, щоб це стало реальністю.



«Мені надзвичайно приємно, що в моїй команді є такі люди, як Оксана Рибак. Це людина, яка певний час прожила закордоном, отримала там освіту саме як фахівець з енергоефективності, вона повернулася до Житомира та намагається втілити ті знання, які вона отримала, саме в нашому місті. Пані Оксана член моєї команди і я дуже розраховую, що разом нам вдасться зробити наш Житомир кращим», - розповіла Олена Розенблат, кандидатка на посаду голови Житомира, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».







Пресслужба Олени Розенблат, кандидатки на посаду голови Житомира, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».





















