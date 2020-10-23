Олена Розенблат: «Нам стало відомо про заплановані фальсифікації у день голосування»

"Окремо хочу звернутися до правоохоронців, не допустіть проявів фальсифікацій. Також хочу звернутися до інших політичних сил та кандидатів об'єднати сили разом, та не допустити спотворення результатів виборів!", - сказала Олена Розенблат.



"Друзі! Не піддавайтесь на провокації та легкі гроші! Від вашого голосу залежить те, у якому місті ви та ваші родини житимуть найближчі кілька років. Якщо ви стали свідком фальсифікації чи вам запропонували стати її учасником — звертайся до правоохоронних органів!", - заявила Олена Розенблат.