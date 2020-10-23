Олена Розенблат: «Нам стало відомо про заплановані фальсифікації у день голосування»

Кандидатка на посаду Житомирського міського голови, автор ініціативи «Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат звернулася до житомирян з проханням не піддаватись на провокації у день виборів, 25 жовтня, та не ставати учасниками виборчих фальсифікацій.
Про це Олена Розенблат говорить у своєму відеозверненні, яке вона оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук, ввечері, в п'ятницю. За словами Олени Розенблат, її команді стало відомо, що у день виборів, 25 жовтня, у Житомирі планується фальсифікація з винесенням незаповненого бюлетеня за міського голову за межі дільниці одним виборцем за грошову винагороду, та поверненням його назад на дільницю, вже заповненим, іншим виборцем, теж за грошову винагороду.
"Окремо хочу звернутися до правоохоронців, не допустіть проявів фальсифікацій. Також хочу звернутися до інших політичних сил та кандидатів об'єднати сили разом, та не допустити спотворення результатів виборів!", - сказала Олена Розенблат.
"Друзі! Не піддавайтесь на провокації та легкі гроші! Від вашого голосу залежить те, у якому місті ви та ваші родини житимуть найближчі кілька років. Якщо ви стали свідком фальсифікації чи вам запропонували стати її учасником — звертайся до правоохоронних органів!", - заявила Олена Розенблат.