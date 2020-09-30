В центре Житомира меняют отслужившие свой срок теплосети

"Сейчас мы проводим демонтажные работы. 70% старой трубы демонтировали, но сложность работ заключается в том, что у филармонии лежит плитка и нужно ее не задеть. Будем делать прокол под плиткой. Думаю, что справимся", - рассказал мастер бригады Савелий Клименко.

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"Это идет плановая замена теплосети, здесь была обычная труба, которая была окутана минеральной ватой. Сейчас заменяем ее на трубу с европейской изоляцией. Сама изоляция качественная тем, что трубы не боятся воды и могут даже находиться в воде. Кроме того, уменьшаются потери в сетях. У нас норматив - 13, хотя обычно получается 15-18, а с новыми трубами потеря будет - 5", - рассказал технический директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Петр Сергийчук.