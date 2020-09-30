Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 30.09.2020    13:30:28
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 30 » 08:38:23

В центре Житомира меняют отслужившие свой срок теплосети

Сегодня, 08:54:23 616 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В центре Житомира меняют отслужившие свой срок теплосети

 В Житомире продолжают ремонтировать городские теплосети. Сейчас проводятся работы на улице Пушкинской, где планируют заменить 108 метров изношенных труб.

Ремонт этого участка теплосети ни делали 40 лет, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Сейчас мы проводим демонтажные работы. 70% старой трубы демонтировали, но сложность работ заключается в том, что у филармонии лежит плитка и нужно ее не задеть. Будем делать прокол под плиткой. Думаю, что справимся", - рассказал мастер бригады Савелий Клименко.


Все ремонтные работы нужно завершить до начала отопительного сезона.

ФОТО: Суспільне
   

"Это идет плановая замена теплосети, здесь была обычная труба, которая была окутана минеральной ватой. Сейчас заменяем ее на трубу с европейской изоляцией. Сама изоляция качественная тем, что трубы не боятся воды и могут даже находиться в воде. Кроме того, уменьшаются потери в сетях. У нас норматив - 13, хотя обычно получается 15-18, а с новыми трубами потеря будет - 5", - рассказал технический директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Петр Сергийчук.


Реконструкция теплосети Житомира выполняют за деньги Европейского банка реконструкции и развития, который выделил 3,4 миллиона евро, и за деньги из городского бюджета, откуда выделили 1 миллион евро.
Тэги: Ремонт, теплосеть, Житомир
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:45:55, Сегодня [Материал]
0

отлично
на сколько отопление подешевеет?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus