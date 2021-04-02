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В центре Житомира больше месяца будет раскопана улица: ремонтируют теплосеть. ФОТО

Сегодня, 09:43:41 1252 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира больше месяца будет раскопана улица: ремонтируют теплосеть. ФОТО

 В центре Житомира рядом с площадью Королёва коммунальщики начали ремонт теплотрассы. В теплокоммунэнерго отметили, что на участке по улице Малой Бердичевской заменят изношенные трубы.
 

"Погодные условия позволили переключить соседние здания на отопление от другой тепломагистрали и начать замену труб на предварительно изолированные, что позволит уменьшить потери тепла", - информирует КП "Житомиртеплокоммунэнерго".


Из-за ремонтных работ на улице Малой Бердичевской перекрыли одну полосу движения.

"Ориентировочно завершить ремонт планируется до 10 мая", - добавили коммунальщики. 















Фото: ЖТКЭ
Тэги: теплосеть, Житомир, Ремонт
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