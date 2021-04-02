В центре Житомира больше месяца будет раскопана улица: ремонтируют теплосеть. ФОТО

В центре Житомира рядом с площадью Королёва коммунальщики начали ремонт теплотрассы. В теплокоммунэнерго отметили, что на участке по улице Малой Бердичевской заменят изношенные трубы.
"Погодные условия позволили переключить соседние здания на отопление от другой тепломагистрали и начать замену труб на предварительно изолированные, что позволит уменьшить потери тепла", - информирует КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
Из-за ремонтных работ на улице Малой Бердичевской перекрыли одну полосу движения.
"Ориентировочно завершить ремонт планируется до 10 мая", - добавили коммунальщики.