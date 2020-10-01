Ужасное ДТП на Житомирщине: погрузчик протаранил ВАЗ, погибла пассажирка авто. ФОТО

На автодороге Житомир - Черновцы столкнулись легковушка и погрузчик. К сожалению, погиб один из пассажиров автомобиля. Как стало известно "Журналу Житомира
", ДТП произошло 30 сентября в селе Дрыглов, Чудновского района.
"Предварительно установлено, что водитель фронтального погрузчика SDLG L356 FH, 32-летний житель Черкасской области, двигаясь в направлении г. Житомира, осуществляя поворот, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043, под управлением 26-летнего жителя района, который выполнял маневр обгона", - объясняют в полиции.
В результате аварии погибла пассажирка автомобиля, 38-летняя женщина.
Водитель и еще один пассажир, 14-летняя жительница Чудновского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
"На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы местного отделения. Правовая квалификация - ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - отмечают правоохранители.