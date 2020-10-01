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Ужасное ДТП на Житомирщине: погрузчик протаранил ВАЗ, погибла пассажирка авто. ФОТО

Сегодня, 11:45:41 1149 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ужасное ДТП на Житомирщине: погрузчик протаранил ВАЗ, погибла пассажирка авто. ФОТО

 На автодороге Житомир - Черновцы столкнулись легковушка и погрузчик. К сожалению, погиб один из пассажиров автомобиля. Как стало известно "Журналу Житомира", ДТП произошло 30 сентября в селе Дрыглов, Чудновского района.
 

"Предварительно установлено, что водитель фронтального погрузчика SDLG L356 FH, 32-летний житель Черкасской области, двигаясь в направлении г. Житомира, осуществляя поворот, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043, под управлением 26-летнего жителя района, который выполнял маневр обгона", - объясняют в полиции.


В результате аварии погибла пассажирка автомобиля, 38-летняя женщина.



Водитель и еще один пассажир, 14-летняя жительница Чудновского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

"На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы местного отделения. Правовая квалификация - ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - отмечают правоохранители.
Тэги: дтп, Житомирщина
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