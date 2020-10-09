Полицейские на улицах Житомира измеряют глубину ям: некоторые достигают 12 см

С 4 октября патрульная полиция на Житомирщине обследует состояние дорог. В Житомире правоохранители уже составили 15 предписаний для городского управления автомобильных дорог.
Во время проверки патрульные обращают внимание не только на состояние дороги, передает "Суспільне
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"Также обращаем внимание на обзорность дорожных знаков, чтобы дорожный знак был заметен заранее, и водитель смог притормозить перед пешеходным переходом и пропустить пешеходов", - рассказал пресс-офицер патрульной полиции области Игорь Иванюк.
Инспектор отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции уверен, что нужно увеличить размер штрафа для должностных лиц, ответственных за ремонт дорог, чтобы они быстрее реагировали на предписания инспекторов.
"Видим сейчас ямы, трещины, которые не соответствуют ДСТУ и нормативным документам. Составляем соответствующий акт обследования. Где большое количество ям - мы привлекаем к административной ответственности лиц, ответственных за этот участок. Штраф составляет 1020 гривен", - отметил Юрий Руденко.
На улице Казацкой в Житомире патрульные зафиксировали ямы глубиной от 10 до 12 сантиметров.